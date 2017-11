Klopp: "Quyết định điên rồ đã mang đến thành công"

05/11/2017 07:12

Mohamed Salah ghi hai bàn, cả hai đều do Sadio Mane kiến tạo đẹp mắt, sau thời gian dài trở lại từ chấn thương. Bản hợp đồng "lỗi" Alex Oxlade-Chamberlain đã ghi bàn thắng đầu tiên cho "the Kop", chứng minh năng lực trước sự tin tưởng từ HLV

Jürgen Klopp đã giải thích cách Liverpool triển khai và thay đổi trong hệ thống chiến thuật để giành chiến thắng 4-1 trước West Ham tại sân vận động London.









Sadio Mane chính là mối liên kết then chốt trong sơ đồ chiến thuật, khi "the Kop" không có sự phục vụ của đội trưởng Henderson do chấn thương, Wijnaldum cũng buộc phải ngồi ngoài vì vấn đề với mắt cá chân. "Tôi đã có một quyết định rất khó khăn trước trận đấu. Mang Sadio Mane vào đội hình xuất phát sau khi hồi phục chấn thương và sau 2 buổi tập, tôi chưa bao giờ làm vậy trước đây. Rõ ràng đó không phải là ý tưởng tồi tệ nhất tôi từng làm!", vị HLV Đức chia sẻ.

Sau thất bại 1-4 trước Tottenham hồi cuối tháng 10, Liverpool đang bừng tỉnh và dần lấy lại phong độ ở hai đấu trường Champions League và Ngoại hạng Anh. Giải thích về điều đó, HLV Jürgen Klopp cho biết: "Firmino không ghi bàn và anh ấy thực sự tức giận về bản thân. Tôi đã nói với anh ta rằng đó là màn trình diễn tốt, nhưng Firmino thật sự muốn ghi bàn. Những cầu thủ có tinh thần chiến đấu và khát khao chiến thắng như anh ấy là điều quan trọng cho đội bóng. Các cầu thủ chính là người quyết định các trận đấu trên sân, đặc biệt là các trận đấu hay".

Có được 3 điểm, Liverpool tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, bằng điểm Chelsea, Arsenal và đấu nhiều hơn 1 trận. Thua trận này, chủ nhà West Ham tụt xuống hạng 17 với 9 điểm và mấp mé suất rớt hạng, chiếc ghế HLV trưởng của Slaven Bilic đang lung lay dữ dội.

Đêm qua, Stoke City cũng cầm hòa Leicester City với tỉ số 2-2. Newcastle, Southampton và Swansea City đều nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước các đối thủ lần lượt Bournemouth, Burnley và Brighton & Hove Albion.

Tường Phước Ảnh: Reuters