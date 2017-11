Long An cần kinh phí để làm lại

06/11/2017 04:31

Sau sự cố phản ứng trọng tài, buông trận đấu ở sân Thống Nhất, Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm bị cấm hoạt động bóng đá trong 3 năm. Tuy nhiên, sau khi đội nhà rớt hạng, em trai của ông bầu Võ Quốc Thắng vẫn là người buồn nhất. Ông bày tỏ nỗi lòng về những trăn trở đối với đội bóng nhà trước nhiều khó khăn sắp tới khi xuống chơi tại Giải Hạng nhất năm 2018.



Các cầu thủ Long An buồn bã chia tay V-League sau một mùa giải quá nhiều biến động Ảnh: Quang Liêm

"Sau sự cố ở sân Thống Nhất, Long An xuống dốc không phanh. Chúng tôi đưa Minh Phương về làm HLV trưởng, nỗ lực từng trận đấu nhưng may mắn liên tục ngoảnh mặt khi nhiều trận mất điểm ở những phút cuối, nếu không thì bây giờ đã có cơ hội trụ hạng. Tôi và thành viên ban huấn luyện cũ bị cấm hoạt động bóng đá thì không sao, chứ Quang Thanh và Minh Nhựt là trụ cột, thủ lĩnh tinh thần mà cùng bị treo giò 2 năm thì đội như rắn mất đầu, không gượng dậy nổi" - ông Nhiệm chia sẻ.

Đây không phải lần đầu tiên Long An rớt hạng nhưng khác với năm 2011, để phấn đấu trở lại chơi ở V-League 2019 là một chặng đường không hề đơn giản, khi bài toán kinh phí đè nặng lên CLB. "Tôi không có tư cách để nói gì về tình hình đội bóng trong thời gian tới, mọi chuyện do Hội đồng quản trị quyết định. Tuy nhiên, việc có giữ lại Minh Phương làm HLV ở giải Hạng nhất hay không, việc duy trì nguồn lực cầu thủ ở đội như thế nào, điều tiên quyết là phải tìm được nguồn ngân sách. CLB Long An phải có kinh phí, tìm được nhà tài trợ và nhận được sự hỗ trợ ngân sách dồi dào thì mới nói đến chuyện đua lên hạng V-League 2019" - ông Nhiệm chia sẻ.

Cũng giống như rất nhiều đội bóng khác ở V-League, Long An là CLB phải chi rất nhiều nhưng nguồn thu từ bán vé, bán áo cổ vũ chẳng được bao nhiêu. Sân Long An mỗi trận chỉ thu hút 2.000-3.000 khán giả, dù đồng hành nhiệt tình cùng đội bóng trong suốt mùa giải nhưng không thế lấy tiền bán vé ít ỏi để bù vào số tiền tổ chức trận đấu. Cộng thêm những thất bại liên tục khiến hình ảnh đội bóng Long An không thu hút được sự chung tay từ doanh nghiệp tỉnh nhà.

"Ai cũng thấy Long An thân cô thế cô ở V-League, không bao giờ có chuyện "đi đêm" với trọng tài hay có tình trạng 3 đi 3 về mà báo chí hay ám chỉ ở nhiều đội bóng. Ngày trước, chúng tôi có lực lượng nội binh mạnh, có nguồn tài chính tốt để đầu tư ngoại binh thủ chất lượng nên chẳng sợ ai. Còn bây giờ, lực lượng trình độ sàn sàn tầm trung, lại không có quan hệ nên thiệt thòi hơn nhiều đội là đương nhiên. B.Bình Dương cũng chẳng cần quan hệ gì cả, lực lượng mạnh là vô địch V-League cách đây 2 năm. Còn bây giờ, hạn chế đầu tư là trầy trật ngay, Long An cũng như vậy" - cựu chủ tịch CLB Long An phân tích.

Minh Ngọc