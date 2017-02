Long An sai khi giận trọng tài nhưng lại coi thường khán giả

20/02/2017 11:59

Thủ môn Minh Nhựt quay lưng về đối thủ trong tình huống sút phạt đền

Lọt vào tốp những sự kiện bóng đá gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội cũng như báo chí quốc tế, hành động “đứng im” để đối thủ ghi 3 bàn nhằm phản đối trọng tài của CLB Long An đã bị dư luận xem xét dưới nhiều góc độ.

Trên trang ESPNFC, một phụ lục thể thao của trang ESPN.com, cây bút Chris Wright đánh giá “Tình huống thổi phạt đền của trọng tài Nguyễn Trọng Thư khá nhạy cảm vì pha va chạm không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, hành động quay lưng khi đối thủ sút phạt đền của thủ môn Minh Nhựt bên phía CLB Long An thực sự rất điên rồ và vô lý”.

Ngay dưới bài viết của Chris Wright cũng nhận phải những ý kiến trái chiều. Bạn đọc Darren Long không cho rằng đó là tình huống thổi phạt đền sai. “Đó là một tình huống thổi phạt chính xác. Hậu vệ Long An đã có hành động cản người không bóng, trọng tài nào ở tình huống đó cũng rút thẻ và thổi phạt đền”. Trong khi đó, bạn đọc Riz Iz lại phản bác: “Trọng tài quá nặng tay, nhưng điều quan trọng là hành vì phản ứng của đội bóng bị phạt đền. Dù có không hài lòng với trọng tài thì CLB Long An cũng không được phép biến trận đấu đó thành trận cầu đáng xấu hổ nhất thế giới”.

Trong hàng trăm ý kiến của bạn đọc gửi về Báo Người Lao Động Online cũng đều bày tỏ sự thất vọng về màn bi hài kịch trên sân Thống Nhất. Bạn đọc Nguyễn Văn cho rằng: “Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, trọng tài nhúng chàm khá nhiều. Cả 2 quả phạt đền mà Long An phải nhận trong trận này là không đáng. Tội cho Long An. BTC V-League nếu phạt Long An mà bỏ qua lỗi trọng tài thì quá coi thường khán giả. Đừng làm tan đi những ước mơ về bóng đá của người dân Việt Nam”.

Hành động phản ứng của Long An bị dư luận chỉ trích, cho rằng làm hỏng hình ảnh đẹp, trong sạch mà bầu Thắng dày công xây dựng cho đội bóng này

Bạn đọc Tùng Viên thì đánh giá Long An nổi tiếng là đội bóng hiền lành và trong sạch, vì vậy mà việc họ phản ứng dữ dội chứng tỏ đã không còn kiềm chế được sau khi liên tục bị trọng tài ép. Thậm chí, bạn đọc Trần Sơn còn cho rằng “Cần có thêm nhiều hành động quyết liệt như CLB Long An đã làm nhằm làm trong sạch đội ngũ trọng tài Việt Nam”.

Tuy nhiên, trái với một bộ phận bạn đọc ủng hộ hành vi của CLB Long An, phần lớn vẫn cho rằng dù trọng tài có sai thì phản ứng bằng cách quay lưng về đối thủ, ngừng tranh chấp, để mặc CLB TP HCM ghi 3 bàn là hành động coi thường khán giả. “Thủ môn Minh Nhựt làm xấu hổ cho cả nền bóng đá với hành động quay lưng khi đối thủ sút phạt đền, cười cợt khi đội nhà thủng lưới 3 bàn trong hơn 1 phút. Long An phản ứng là đúng nhưng trong khuôn khổ của luật chơi, còn những hành động như trên là xem thường khán giả”, bạn đọc Phương Nguyên bình luận.

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Định cho rằng sau trận đấu chiều 19-2, thương hiệu CLB Long An sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, những hình ảnh hay đẹp của CLB sẽ rơi vào quên lãng.

Anh Dũng - Ảnh: Quang Liêm