Long An thua tiếp, trọng tài lại sai!

25/02/2017 23:11

Chiến thắng 3-0 của HAGL trước Long An tuy xứng đáng nhưng cách xử lý của trọng tài khiến 2 đội tiếp tục thất vọng. “Khi tôi chạy lại hỏi “sao không thổi pha phạm lỗi của cầu thủ HAGL với trung vệ Nam Anh?”, trọng tài Trần Đình Thịnh quát tôi đầy thách thức “tao thích thổi thế, mày muốn ý kiến không?”. Khi đó, tôi chỉ biết im lặng vì hình ảnh đội nhà, CLB Long An không dám làm lớn chuyện nữa nhưng đau lắm anh ạ!” - một cầu thủ Long An ấm ức kể sau trận đấu.

Công Phượng sau bàn mở tỉ số cho HAGL. Trợ lý trọng tài không phát hiện được tình huống bóng qua đường biên ngang trước khi được chuyền cho Công Phượng Ảnh: QUANG LIÊM

Không chỉ cầu thủ Long An bức xúc với trọng tài, các cầu thủ đội khách HAGL và ban huấn luyện cũng bất mãn vì những quyết định khó hiểu của “vua áo đen”. Trước khi Công Phượng mở tỉ số trận đấu, trọng tài Đình Thịnh đã bỏ qua 2 tình huống hậu vệ Long An để bóng chạm tay rất rõ ràng trong vòng 16,50 m. Đặc biệt là tình huống ở đầu hiệp 2, khi trung vệ Nam Anh tự đá bóng vào tay trước sức ép của tiền đạo Văn Toàn. Tuy nhiên, ở cự ly quan sát rất thuận lợi, trợ lý trọng tài Lê Ngọc Ân không phất cờ, còn trọng tài chính Đình Thịnh cũng không thổi phạt đền trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ đội khách.

Chưa hết, cũng chính trợ lý Ngọc Ân bắt việt vị ở một tình huống mà tiền đạo Văn Toàn đứng trên hậu vệ Long An, bóng chạm đầu hậu vệ này bay về hướng khung thành, tiền đạo trẻ của HAGL thoát xuống nhận bóng nhưng chưa kịp dứt điểm thì bị cắt còi. Bức xúc với tình huống vô lý này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã chạy đến tận chỗ trợ lý Ngọc Ân để phản ứng.

Về phía Long An, bàn thua đầu tiên cũng oan ức khi Hồng Duy để bóng qua vạch cuối sân trước khi chuyền ngang cho Công Phượng ghi bàn. Trợ lý trọng tài Ngọc Ân không phát hiện được. May cho ban tổ chức giải là dù rất bức xúc với tổ trọng tài nhưng không có sự cố nào đáng tiếc xảy ra.

Các CĐV HAGL rất vui vì đội nhà đã có được chiến thắng thứ ba liên tiếp, tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Duyên ghi bàn của Văn Thanh (cú đúp) cùng sự trở lại ấn tượng của Công Phượng (ghi 1 bàn, kiến tạo 2 pha) đã giúp HAGL càng đá càng thăng hoa. Chính tiền vệ Hoàng Danh Ngọc của Long An cũng thừa nhận: “Chính việc được rèn giũa từ V-League 2 năm nay đã giúp các em trưởng thành. Bây giờ đội nào đấu với HAGL cũng khó chứ chẳng riêng Long An”.

TP HCM thắng, Công Vinh vẫn chưa vui Tiền đạo Dyachenko ghi bàn thắng duy nhất giúp CLB TP HCM vượt qua XSKT Cần Thơ 1-0 để tạm vươn lên thứ 5 V-League với 10 điểm. Tuy nhiên, Chủ tịch CLB TP HCM Lê Công Vinh cảm thấy không vui vì đội nhà phung phí quá nhiều cơ hội. Ở trận đấu còn lại, Quảng Nam và FLC Thanh Hóa chia điểm với tỉ số 1-1, tiếp tục cùng duy trì thành tích bất bại tại V-League 2016. Chiều 26-2, vòng 7 tiếp diễn với 3 trận cuối: SLNA - SHB Đà Nẵng (16 giờ 30 phút, VTV6), Than Quảng Ninh - Sài Gòn (17 giờ, VFP) và Hà Nội - B.Bình Dương (17 giờ 30 phút, Thể thao TV).

Anh Dũng