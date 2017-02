Minh Phương quyết vực dậy Long An

24/02/2017 21:59

Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Minh Phương đã chính thức nhận nhiệm vụ làm HLV trưởng của CLB Long An trong thời điểm đội bóng cũ gặp nhiều khó khăn khi xếp chót bảng V-League và một loạt vị trí then chốt bị VFF cấm hoạt động bóng đá do có hành vi phi thể thao ở vòng 6.

HLV Minh Phương thăm hỏi tiền vệ kỳ cựu Tài Em sau khi nhận lời dẫn dắt đội bóng cũ Ảnh: Quang Liêm

Thách thức đầu tiên mà Minh Phương và đội sẽ đối mặt ở vòng 7 mang tên CLB HAGL (VTV6, 17 giờ 30 phút ngày 25-2). Việc Minh Phương được mời về làm HLV trưởng CLB Long An khiến không ít người hâm mộ bất ngờ nhưng cũng rất đồng tình. Sau khi HLV trưởng Ngô Quang Sang bị cấm hoạt động bóng đá 3 năm, nhiều người lo lắng cho số phận đội bóng “Hai lúa miền Tây” khi trợ lý Phan Văn Giàu vẫn còn thiếu kinh nghiệm và cũng khá hiền lành, nếu đôn lên làm HLV trưởng sẽ khó tạo được cái uy trong thời điểm đội bóng cần một nhân vật có cá tính để vượt qua khó khăn tại V-League.

Minh Phương từng cùng Long An vô địch V-League trong 2 mùa 2005, 2006 dưới thời HLV Calisto. Tuy nhiên, mời được cựu công thần trở về phục vụ CLB cũng là điều không đơn giản vì Minh Phương đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc kỹ thuật tại đội bóng quê nhà Bình Phước ở Giải Hạng nhất quốc gia. Lý giải cho quyết định chia tay Bình Phước, cựu tiền vệ SHB Đà Nẵng cho biết: “Long An đang trong thời điểm khó khăn. Trong khi đó, Bình Phước hiện tại đang ổn nên tôi mới quyết định ra đi. Tôi muốn thử thách ở môi trường đỉnh cao. Lãnh đạo Bình Phước tạo mọi điều kiện để tôi được về giúp Long An cho dù họ rất tiếc”.

Minh Phương chỉ mới giải nghệ cách đây hơn 1 năm. Việc trở lại Long An được xem là bước đệm để Minh Phương tiến lên những bước dài hơn. Dù khá bất ngờ khi được chọn để lèo lái CLB Long An song Minh Phương không cho rằng đó là sớm mà quan trọng là ở sự chuẩn bị. “Giải mới qua 6 vòng, kết quả chưa nói lên điều gì. Đây mới chỉ là bước bắt đầu của đội bóng, cũng không phải mất mát gì quá lớn. Chúng ta ngã chỗ nào, đứng lên chỗ đó. Mong muốn của tôi là Long An lấy lại hình ảnh như thời Calisto. Triết lý của tôi cũng gần như thầy Calisto. Long An đang gặp khó nhưng tôi dám đương đầu với thử thách để vực dậy đội bóng” - HLV Nguyễn Minh Phương cho biết về kế hoạch xây dựng lối chơi khi dẫn dắt cựu vương V-League.

Để động viên tinh thần toàn đội, HĐQT Công ty CP Bóng đá Long An đã treo thưởng 500 triệu đồng cho trận thắng sân khách (tăng 200 triệu so với trước), 400 triệu đồng cho trận thắng sân nhà.

HAGL ngại đối thủ thế chân tường Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết trong tình cảnh khó khăn, CLB Long An chắc chắn sẽ vùng lên dữ dội, vì thế ông dự báo trận đấu trên sân Long An chiều 25-2 chắc chắn sẽ rất khó khăn với lứa Công Phượng, Văn Toàn. Ở 2 trận còn lại trong ngày, TP HCM tiếp XSKT Cần Thơ (HTV Thể thao, 17 giờ 30 phút), còn Quảng Nam đấu đội đầu bảng FLC Thanh Hóa (BĐTV, 17 giờ).

Minh Ngọc