M.U - Man City: Chờ độc chiêu của Mourinho

10/12/2017 05:00

Chuỗi 13 trận thắng liên tiếp đang giúp Man City củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 8 điểm nhiều hơn so với chính M.U. Khoảng cách điểm số này sẽ còn được nới rộng nếu "quỷ đỏ" sẩy chân tại sân nhà Old Trafford như khi đôi bên chạm trán nhau mùa giải trước. Đó là lý do M.U buộc phải giành chiến thắng bằng mọi giá, vừa để thu ngắn cách biệt với kình địch vừa giúp sân cỏ nước Anh tránh khỏi sự nhàm chán bủa vây trong suốt chặng đường còn lại.



M.U có lợi thế sân nhà nhưng ở trận derby thành Manchester thứ 175 này, giới chuyên môn lại đánh giá cao Man City, đội bóng đã và đang phô diễn sức mạnh tấn công hủy diệt. Ở mùa giải thứ nhì dẫn dắt Man City, HLV Pep Guardiola đang biến đội bóng này thành một cỗ máy ghi bàn thực thụ với 61 lần lập công trên mọi mặt trận, nhiều nhất tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

De Bruyne (trái), một trong những trụ cột đang thăng hoa của Man City Ảnh: REUTERS

Ngay cả khi mạch thăng hoa của Man City vừa bị chặn đứng với trận thua Shakhtar Donetsk tại Champions League (hay trước đó chật vật giành chiến thắng trước các đối thủ dưới cơ như Huddersfield, Southampton, West Ham), người ta vẫn chẳng thể xem nhẹ đội bóng này. Ông Guardiola chỉ tung ra đội hình dự bị ở Ukraine, tạo cơ hội cho dàn cầu thủ chủ lực được nghỉ ngơi trọn vẹn trước trận cầu sinh tử.

Về phía M.U, với giả định HLV Mourinho chọn lối chơi thiên về phòng ngự, việc tiền vệ trung tâm P.Pogba bị treo giò có thể lại là điều hay khi ngôi sao người Pháp luôn có xu hướng dâng cao tấn công. Tất nhiên, mặt trận phản công của M.U sẽ giảm đi sức mạnh đáng kể khi không có anh trong đội hình.

Ở trận thắng 3-1 trước Arsenal, Mourinho không cần đến chiến thuật "phòng ngự xe buýt" mà thay vào đó là những đòn tấn công phủ đầu rồi gồng mình phòng ngự giúp M.U định đoạt kết quả trận đấu từ rất sớm. Một chút may mắn cùng sự tỏa sáng của thủ môn De Gea, M.U ngẩng cao đầu rời Emirates với 3 điểm.

Trước Man City, HLV Mourinho sẽ lại trông chờ nhiều vào "đôi cánh" A.Young - A.Valencia ở hai biên cùng bộ ba Matic - Mata (hoặc Mkhitaryan) - Herrera ở trung tuyến. Ông chỉ thật sự đau đầu khi phải chọn lựa ai đá cặp với Lukaku trên hàng công trong bộ tứ Ibrahimovic, Lingard, Martial và Rashford. Với những gì đã thể hiện ở Emirates vào tuần trước, Martial và Lingard chiếm ưu thế nhưng dù ai được nhà cầm quân Bồ Đào Nha chọn, bộ đôi ấy phải thể hiện được độ quái và tốc độ cực nhanh để tận dụng tối đa những pha phản công thành bàn thắng như ý đồ của HLV trưởng. Đừng quên ở trận thắng trên sân của Arsenal, M.U chỉ có 4 cơ hội nhưng ghi được 3 bàn!

Đã thua ở sân nhà mùa trước, "người đặc biệt" không muốn để điều tồi tệ lặp lại nên ông sẽ chuẩn bị rất kỹ cho cuộc tái đấu với Pep. HLV Mourinho hẳn muốn đòi nợ cả gốc lẫn lãi để vừa lấy lại uy danh vừa giúp M.U thắp lại hy vọng trở lại ngôi vương bóng đá Anh.

Sau trận thua Man City hồi năm ngoái, M.U đã có đến 40 trận bất bại tại Old Trafford và từ đầu mùa, "quỷ đỏ" đã toàn thắng 7 trận Premier League. Không chỉ có vậy, HLV Mourinho cũng rất có duyên với các trận đấu sân nhà vào ngày chủ nhật với 81/105 chiến thắng tại Stamford Bridge và Old Trafford, 16 trận còn lại đều hòa! Nếu D.Silva không kịp bình phục để cầm nhịp tuyến giữa của Man City, đội khách khó rời sân Old Trafford với 3 điểm, thậm chí trắng tay một khi để chủ nhà ghi bàn trước!

Ở trận đấu sớm tối 9-12, Chelsea thua West Ham 0-1



Lịch THTT đêm 10-12 * Anh: Southampton - Arsenal (19 giờ, BĐTV, K+1), Liverpool - Everton (21 giờ 15 phút, K+1, SCTV17). * Tây Ban Nha: Betis - Atletico Madrid (22 giờ 15 phút, K+PC); Valladolid - Barcelona (2 giờ 45 phút, 11-12, K+PM). * Ý: Chievo - AS Roma (18 giờ 30 phút, BTV5); Napoli - Fiorentina (21 giờ, BTV5). * Đức: Hannover - Hoffenheim (21 giờ 30 phút, Thể thao TV).

Đông Linh