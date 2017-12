M.U sẽ trút giận lên Bournemouth?

12/12/2017 21:58

Cuộc tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Old Trafford rạng sáng 14-12 (3 giờ, K+1) sẽ cho thấy trọn vẹn khát vọng của "Quỷ đỏ".



Khoảng cách 11 điểm vời vợi so với Man City coi như đã đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của M.U trong cuộc đua vô địch mùa này. Giờ đây, HLV Mourinho buộc phải bắt tay làm lại chỉ sau 3 ngày nghỉ ngơi không trọn vẹn. Bournemouth đang trên bờ vực nguy hiểm, phải đối mặt nguy cơ rớt hạng bất cứ lúc nào. Điểm tựa sức mạnh lớn nhất của đội bóng do HLV E.Howe dẫn dắt chính là tinh thần thi đấu hết sức kiên cường, bất bại cả 5 trận sân khách gần đây. Tất nhiên, những đội chủ nhà trình độ làng nhàng như Crystal Palace, Swansea hay Stoke City không thể sánh được với đẳng cấp của M.U và Bournemouth có lý do để e ngại cơn thịnh nộ của đội chủ sân Old Trafford sau trận thua muối mặt vài ngày trước.

Gặp Bournemouth là cơ hội để M.U của Mata trút giận sau thất bại trước Man City cuối tuần qua Ảnh: REUTERS

Cơ hội vô địch gần cạn kiệt vì đã thua 2, hòa 1 và chỉ thắng 1 trong những trận đại chiến, vì thế, "bắt nạt" các đội dưới cơ là một phần không thể thiếu trong lịch trình của M.U dẫu cho Mourinho cần nhiều hơn thế. Trong đội hình xuất phát sắp tới, M.U trông chờ sự thay đổi của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khi tiền đạo đắt giá Lukaku gây thất vọng quá nhiều, tịt ngòi 12/14 trận gần nhất.

Khi Ibrahimovic khó lòng đảm trách vai trò trung phong như trước, hy vọng của M.U dồn cả lên vai bộ ba trẻ trung Martial - Rashford - Lingard. Trước một đối thủ không thực sự đáng ngại, M.U có quyền nghĩ đến một trận thắng tưng bừng dù 4 lần chạm trán gần nhất, Bournemouth cũng kịp giành được 1 trận thắng và 1 trận hòa!

Ra sân trước đó nửa giờ (SCTV17 và BĐTV trực tiếp), Man City quyết bay cao khi chỉ phải đến làm khách trên sân của Swansea, đội bóng đang xếp áp chót bảng xếp hạng. "Thiên nga đen" năm nay mất liền 2 trụ cột G.Sigurdsson (sang Everton), F.Llorente (đến Tottenham) và chưa thể bắt nhịp tốt sau những cuộc ra đi này. Chiến thắng quan trọng cuối tuần qua trước West Brom phần nào giúp Swansea thêm tự tin sau chuỗi 7 thất bại và 1 trận hòa trên mọi đấu trường dù họ khó cản được một Man City vừa hay vừa may.

Lịch truyền hình trực tiếp rạng sáng 14-12: Southampton - Leicester (2 giờ 45 phút, Thể thao TV HD), West Ham - Arsenal (3 giờ, K+PM), Liverpool - West Brom (3 giờ, SCTV15, K+NS), Tottenham - Brighton (3 giờ, BĐTV) và Bayern Munich - Cologne (2 giờ 30 phút, Thể thao TV).





Đông Linh