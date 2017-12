PSG nhận thất bại đầu tiên ở Ligue 1

03/12/2017 07:06

Niềm vui của Strasbourg

Ở chuyến làm khách Strasbourg tại vòng 16 Ligue 1, PSG xuất phát với bộ 3 tấn công Di Maria - Mbappe - Neymar trong khi Cavani dự bị.

Tuy nhiên, vấn đề không phải nằm ở hàng công mà chính ở hàng phòng ngự của PSG. Chính sự hớ hênh trong phòng ngự đã khiến PSG nhận bàn thua ngay phút 13 sau pha phá bẫy việt vị thành công của Nuno Da Costa.

Bị dẫn bàn, PSG tràn lên tấn công nhu vũ bão. Những thông kê cho thấy đội khách hầu như làm chủ hoàn toàn thế trận. PSG kiểm sát bóng có thời điểm hơn 70%, sút cầu môn gấp 9 lần đối thủ (18 so với 2), hưởng phạt góc 13 lần so với 0 của Strasbourg... Nhưng những nỗ lực đó chỉ giúp PSG gỡ 1 bàn ở cuối hiệp 1 do công của Mbappe trước khi S. Bahken ghi bàn quyết định cho chủ nhà ở phút 65. Một lần nữa hàng thủ của PSG lại mắc sai lầm trong việc căng bẫy việt vị và đã trả giá đắt.

Mbappe ghi bàn duy nhất cho PSG

Thất bại bất ngờ và đầu tiên ở mùa này không làm ảnh hưởng đến ngôi đầu của PSG (41 điểm) nhưng khoảng cách giữa họ và đội thứ nhì Monaco (thắng Angers 1-0) chỉ còn 9 điểm.

Neymar và Mbappe





Châu Tuấn - Ảnh: Reuters