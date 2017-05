Real Madrid mua sao tuổi teen Brazil với giá kỷ lục

24/05/2017 09:19

Vinicius Junior, sao tuổi teen đắt giá nhất thế giới hiện nay

Vinicius Junior, 16 tuổi, được đánh giá là Neymar tiếp theo của bóng đá Brazil bởi kỹ thuật khéo léo và bản năng săn bàn "sát thủ" của mình. Junior vừa được đôn lên đội 1 Flamengo từ tháng 5 này nhưng đã gây được chú ý của rất nhiều đội bóng lớn trong đó có Real Madrid. Để tránh sự dòm ngó của các đối thủ cạnh tranh, đội bóng Hoàng gia đã quyết định đàm phán và đồng ý trả số tiền kỷ lục để sở hữu thần đồng người Brazil.

Theo tiết lộ của báo chí, Real đồng ý trả cho Flamengo 46 triệu euro (69 triệu USD) để giữ chân ngôi sao tuổi teen người Brazil. Do chưa đủ tuổi chuyển nhượng nên Junior sẽ tiếp tục ở lại CLB Brazil cho đến tháng 7-2018, thời điểm anh tròn 18 tuổi, mới ký hợp đồng chính thức.

Với số tiền chuyển nhượng khổng lồ trên, Junior trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất trên thị trường chuyển nhượng thế giới hiện nay sau thương vụ Neymar về Barcelona với giá 57,1 triệu euro hồi năm 2013. Junior cũng vượt qua thương vụ đình đám Martial của M.U hồi năm 2015 khi chuyển về từ Monaco với giá 62 triệu USD.

Tuy nhiên, theo tạp chí Four Four Two, số tiền mà Real chi cho vụ này còn nhiều hơn những gì báo chí tiết lộ khi nó bao gồm cả phí "lót tay" cho Junior và người đại diện của tiền đạo này (mỗi người 14 triệu USD).

Qua thương vụ "bom tấn" trên cho thấy đội bóng Hoàng gia muốn biến Junior trở thành ngôi sao số 1 của sân Bernabeu thay cho Ronaldo trong tương lai. Với kỹ thuật siêu hạng và khả năng săn bàn trời cho, Junior thừa sức đáp ứng sự mong mỏi từ ban lãnh đạo Real Madrid.

Junior và Neymar

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Junior cũng thể hiện mình là trụ cột ở lứa tuổi trẻ khi vừa giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Giải Vô địch U17 Nam Mỹ với 7 bàn thắng. Tính tổng cộng Junior đã ghi 19 bàn sau 22 lần ra sân cho U17 Brazil.

Ch. Tuấn