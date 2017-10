"Sói non" El Shaarawy tỏa sáng, Chelsea thua tan tác ở Roma

01/11/2017 07:07

Chelsea thảm bại tại Roma:







Ở trận lượt đi hai tuần trước tại London, Chelsea đã phải rất vất vả mới có thể cầm hòa AS Roma với tỉ số 3-3. Sự tỏa sáng của Edin Dzeko, cựu cầu thủ Man City, với "cú đúp" bàn thắng đã gây rất nhiều khó khăn cho đội chủ sân Stamford Bridge trước khi Eden Hazard cũng với một "cú đúp" kịp giữ 1 điểm ở lại với đội chủ nhà.











Ngày về quê cũ kém vui của Antonio Conte

Chuyến làm khách trận lượt về tại sân Olimpico rạng sáng 1-11 của Chelsea, vì thế hứa hẹn nhiều chông gai bất kể HLV Antonio Conte có thể sử dụng thành phần mạnh nhất hiện có cho nhà vô địch nước Anh. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Pedro bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số trong tư thế đối mặt với thủ thành Alisson của đội chủ nhà. AS Roma lập tức tổ chức phản công và từ đường chuyền dài của Radja Nainggolan bên cánh trái, Edin Dzeko bật cao làm tường, đánh đầu trả ngược bóng về phía sau để El Shaarawy băng lên dứt điểm cực mạnh. Bóng đi như ánh chớp rồi nằm gọn trong mành lưới đội khách khi đồng hồ mới chỉ qua giây thứ 36!





El Shaarawy lập cú đúp trong 36 phút

Bàn thua khiến Chelsea tối tăm mặt mũi và khung thành đội chủ nhà liên tiếp chao đảo với những pha công phá từ Alvaro Morata cũng như Eden Hazard. Mải mê dâng cao tìm kiếm bàn gỡ, hàng thủ Chelsea lại phạm sai lầm hệt như bàn thua đầu tiên. Phút 36, vẫn là Nainggolan có pha treo bóng từ cánh trái, cựu hậu vệ Roma là Antonio Rodiger xử lý khá khó hiểu để bóng trôi đến chân El Shaarawy. Chân sút này không bỏ qua trừng phạt sai sót của đội khách với pha dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt.





Perotti ấn định chiến thắng 3-0 cho chủ nhà AS Roma

Sau giờ nghỉ, Chelsea tiếp tục bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của AS Roma trong khi đội chủ nhà chơi đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Phút 63, Perotti đi bóng và tung cú sút trái phá, hạ gục thủ thành Thibaut Courtois để nâng tỉ số lên 3-0. Đến thời điểm này, Chelsea gần như vỡ trận và tinh thần của các học trò HLV người Ý Antonio Conte hoang mang đến tột đỉnh.





Morata và đồng đội bế tắc ở Olimpico

AS Roma bỏ lỡ thêm một số cơ hội ghi bàn ở cuối trận nhưng tỉ số 3-0 cũng quá đủ để đưa đội bóng của HLV Di Francesco lên ngôi đầu bảng C với 8 điểm trong khi Chelsea lùi lại một bậc với 1 điềm ít hơn. Niềm an ủi duy nhất đối với "The Blues" là ở trận đấu cùng giờ, Atletico Madrid trên sân nhà đã bị đội bóng tí hon Qarabag cầm hòa 1-1. Chỉ cần kiếm được một trận thắng ở 2 lượt trận cuối, nhà vô địch Premier League vẫn có thể ung dung bước tiếp vào vòng knock-out.





Atletico Madrid vất vả kiếm điểm sân nhà:









* Hai cặp đấu tại bảng D đều kết thúc bất phân thắng bại khi Olympiakos cầm chân Barcelona trên sân nhà bằng tỉ số 0-0 còn Juventus cũng để cho đội chủ nhà Benfica chia điểm với tỉ số 1-1. Barcelona về lý thuyết sẽ cần thêm 1 điểm để giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp trong khi Juventus buộc phải giành thêm một trận thắng để có mặt ở vòng 16 đội.

Đông Linh - Ảnh: Reuters