Sứ mạng người cầm cờ

21/08/2017 23:19

Được cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 29-2017, kiếm thủ Vũ Thành An xem đó không chỉ là vinh dự mà còn là một sứ mệnh giành chiến thắng để xứng đáng với vị trí "người dẫn đầu". Chiều 21-8, sau thất bại của đồng đội Nguyễn Xuân Lợi trước VĐV Thái Lan ở trận bán kết thứ hai, Thành An bước vào trận chung kết với sức ép nặng nề. Dẫu vậy, vượt qua sự căng thẳng, Thành An thi đấu tốt và thắng áp đảo trước VĐV Thái Lan với tỉ số 15-6 để mang về chiếc HCV đầu tiên cho tuyển kiếm Việt Nam.



Sinh ra tại quận Long Biên, TP Hà Nội, Thành An đến với kiếm khá tình cờ. Năm học lớp 9, khi đang là cầu thủ của lứa bóng đá trẻ Hà Nội, thấy thông báo có HLV đến trường tuyển sinh cho đội đấu kiếm Hà Nội, Thành An đi đăng ký ngay dù lúc đó trong đầu không hề biết đấu kiếm là như thế nào.

Thành An khẳng định vị thế ở đấu trường đấu kiếm Đông Nam Á

Trúng tuyển năm 2007, anh vào đội Hà Nội tập và 4 năm sau, Vũ Thành An gây bất ngờ khi lọt vào trận chung kết nội dung kiếm chém SEA Games 2011. Ở trận đấu cuối cùng, VĐV 19 tuổi của Việt Nam đấu ngang ngửa với đối thủ giàu kinh nghiệm của Philippines. Tuy nhiên, khi tỉ số đang là 14-14, Thành An thoáng chút sơ hở, để đối phương ghi điểm quyết định. Đây chính là dấu ấn để đời mà phải 4 năm sau, An mới có thể phục thù, lấy được chiếc HCV tại SEA Games 2015 ở Singapore (SEA Games 2013 không có môn đấu kiếm).

Dày dạn kinh nghiệm, Thành An dần tích lũy đủ điểm để có mặt ở Olympic Rio 2016 đánh dấu sự có mặt của môn thể thao cơ bản này của Việt Nam tại đấu trường Thế vận hội. Cũng trong năm 2016, Thành An mang về HCĐ kiếm chém châu Á. Đó là huy chương cá nhân đầu tiên của đấu kiếm Việt Nam ở sân chơi châu lục, tiếp thêm động lực để tay kiếm 25 tuổi gắn bó với môn "quý tộc" sau khi suýt bỏ niềm đam mê vì chuyện riêng của gia đình.

Hai ngôi vô địch còn lại thuộc về Dương Thúy Vi (thương thuật wushu) và Nguyễn Thị Thật (xe đạp tiêu chuẩn nữ). Đặc biệt, thi đấu ở một địa điểm khá xa trung tâm và đơn độc nhưng các tuyển thủ xe đạp, đặc biệt là cô gái đến từ An Giang Nguyễn Thị Thật, đã có ngày thi đấu xuất sắc khi vượt qua các đối thủ mạnh để giành chiếc HCV ở cự ly tiêu chuẩn thuộc Olympic.

Việt Nam lên hạng ba Khép lại ngày thi đấu chính thức thứ hai của SEA Games 29, đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 3 với 8 HCV, 5 HCB và 9 HCĐ, tạm đứng sau chủ nhà Malaysia (23, 19, 15) và Singapore (12, 12, 11).





Bài và ảnh: Quang Liêm