Thời cơ của bóng đá Anh

03/11/2017 04:28

Cơ hội để cả 5 CLB Anh vào vòng 2 là rất lớn khi họ đang ở vị trí thuận lợi tại bảng đấu, thậm chí Man City sớm giành vé. Sau 20 trận ở vòng bảng, các CLB Premier League đã thắng 14, hòa 5 và chỉ thua 1 (Chelsea gục ngã trước AS Roma 0-3 rạng sáng 1-11). Man City và M.U thậm chí toàn thắng. Thầy trò Mourinho có thể rơi vào bảng dễ thở nhưng Man City đã 2 lần quật ngã Napoli, đội đầu bảng Serie A. Ấn tượng nhất vẫn là Tottenham, đội giành 4 điểm trong cả 2 dịp đối đầu với Real của Ronaldo.



Real mùa này sa sút từ La Liga đến đấu trường châu Âu nhưng dù sao còn đỡ hơn đội bóng cùng thành phố. Atletico Madrid đối mặt nguy cơ bị loại sớm do kém Chelsea nhì bảng đến 4 điểm. Chỉ cần The Blues thắng thêm 1 trong 2 trận còn lại ở vòng bảng, số phận của đội cựu á quân sẽ được an bài.

Tottenham không chỉ giành kết quả tốt trước Real Madrid mà còn tạo ấn tượng bởi lứa cầu thủ trẻ nội địa được thử lửa liên tục Ảnh: REUTERS

Nhìn rộng ra, các đại gia quen thuộc chưa chứng tỏ được nhiều điều, ngoại trừ PSG với hàng công siêu khủng. Ngược lại, Man City và Tottenham chơi bóng đầy hứng khởi. Chưa ai cản được Man "xanh" còn "gà trống" trình làng lối đá trẻ trung, năng động. Đoàn quân của Guardiola thậm chí được xem là ứng viên số 1 nhờ sức hủy diệt mạnh trên mọi đấu trường chính. Pep đã nâng trình J.Stones, R.Sterling so với mùa trước và biến L.Sane, Gabriel Jesus thành những "hung thần" trẻ. Đáng kể nhất là Aguero trở lại và lợi hại như xưa còn De Bruyne từ người thừa với Mourinho trở thành tiền vệ đa năng nhất châu Âu hiện nay.

Điều đáng sợ là sự hủy diệt của Man City đến từ nhiều nguồn. Họ chiếm 3 suất trong tốp 5 chân sút hàng đầu Giải Ngoại hạng Anh (Aguero, Sterling và Jesus); có 3 ngôi sao kiến tạo trong tốp 5 (De Bruyne, D.Silva và Sane). 12 bàn thắng của họ sau 4 trận vòng bảng đến từ 6 tác giả khác nhau.

HLV Pochettino đáng khen hơn Guardiola ở chỗ luôn tạo điều kiện cho các tài năng trẻ nội địa có đất diễn. Kane đang trở thành chân sút số 1 Anh 2 mùa liền; B.Davies, K.Trippier, D.Sanchez và H.Winks được tin dùng ở cả trong các trận đại chiến mùa này để rồi ngày càng trưởng thành. Cần nhắc lại: Winks từng cùng U19 Tottenham sang Việt Nam đá giải U19 quốc tế với lứa Công Phượng, Tuấn Anh năm 2014. Nêu lại để thấy sự thăng tiến của Winks thần tốc ra sao!

Bước tiến mạnh mẽ của Man City và Tottenham là dấu hiệu cho thấy bóng đá Anh có cơ hội lớn tìm lại đỉnh vinh quang kể từ sau ngôi vô địch của Chelsea (2012) khi các đối thủ lớn chững lại vì nhiều lý do.

Tường Phước