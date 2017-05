Totti và biểu tượng của lòng trung thành

29/05/2017 21:44

Chính vì thế, sự trung thành suốt đời của F.Totti, R.Giggs hay J.Terry với đội bóng đã biến họ thành những tượng đài bất tử.



Ra sân 34 phút trước Genoa ở lượt đấu hạ màn Serie A mùa 2016-2017, tiền đạo F.Totti chính thức nói lời chia tay với AS Roma và người hâm mộ ở tuổi 40 sau 24 năm gắn bó. Nếu tính cả thời gian đầu khi mới gia nhập đội trẻ Giallorossi vào năm 1989, Totti đã có tổng cộng 28 năm khoác áo AS Roma, chạm tay đến nhiều kỷ lục "vô tiền khoáng hậu": Cầu thủ trẻ nhất đeo băng thủ quân một CLB Serie A (22 tuổi 34 ngày), chân sút xuất sắc nhất ở một CLB Serie A (250 bàn), cầu thủ số 1 AS Roma về số bàn thắng tại Ý (307 bàn), số lần ra sân (786 trận), cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở Champions League (38 tuổi 59 ngày)...

Tất cả chỉ số thống kê kể trên giúp Totti trở thành biểu tượng của lòng trung thành tuyệt đối khi gắn bó trọn đời với duy nhất một CLB, góp sức mang về mọi danh hiệu đỉnh cao ở đấu trường quốc nội cho đội bóng áo màu bã trầu. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, sự nghiệp của Totti được tô điểm bằng chiến tích chói sáng: Vô địch World Cup 2006.

Totti trong lòng người hâm mộ thành Rome Ảnh: REUTERS

Phong cách thi đấu hào hoa, lịch lãm cùng kỹ thuật siêu việt, anh được người hâm mộ đặt cho biệt danh "Hoàng tử thành Rome", được Pelé chọn vào danh sách 100 cầu thủ tiêu biểu của bóng đá thế giới nhân 100 năm thành lập FIFA và được Liên đoàn Thống kê lịch sử bóng đá thế giới bình chọn là 1 trong 5 cầu thủ tiêu biểu nhất của châu Âu còn sống.

Chia tay sân cỏ sớm hơn 8 năm, trung vệ P.Maldini từ lâu là một tượng đài thực thụ trong lòng người hâm mộ bóng đá Ý. AC Milan, nơi anh gắn bó suốt chiều dài sự nghiệp từ năm 1985 đến 2009, đã quyết định "cất" luôn chiếc áo đấu số 3 để ghi nhớ những đóng góp vĩ đại của cầu thủ này cho đội bóng với tổng cộng 26 danh hiệu cao quý.

Ở Anh, lối chơi "chạy và đá" hối hả, cuồn cuộn thể lực ở đây không dễ để một cầu thủ tuổi ngoài 30 có thể thích nghi và chơi tốt. Đó là nguyên nhân khiến những thay đổi nhân sự luôn diễn ra không ngừng nghỉ, đủ để biến câu chuyện của R.Giggs với 24 mùa bóng gắn bó cùng M.U thành điều không tưởng. Bỏ qua những chuyện tình trường bên ngoài sân bóng, Giggs chính là hình mẫu để các cầu thủ trẻ noi theo khi anh thi đấu suốt sự nghiệp trong màu áo duy nhất M.U, cùng "quỷ đỏ" chinh phục mọi vinh quang ở cấp độ CLB trong giai đoạn hoàng kim của đội bóng này. Chỉ tiếc là đội tuyển Xứ Wales trong giai đoạn này không phải là một tập thể đủ mạnh để Giggs có thể thỏa sức tung hoành ở đấu trường châu Âu và thế giới.

Cũng có nhiều nét tương đồng với Giggs, nếu không quan tâm đến tính đào hoa, trung vệ J.Terry cũng xứng đáng trở thành một phần lịch sử của Chelsea khi giành gần như mọi danh hiệu ở cấp CLB. Terry đã thi đấu trọn 19 mùa bóng cho Chelsea, thi đấu gần 500 trận (41 bàn thắng) bên cạnh 78 trận đấu và 6 bàn thắng cho tuyển Anh.

Hai biểu tượng của Barca Thủ quân A.Iniesta của Barcelona đã có 21 năm thi đấu cho đội này, giành 30 danh hiệu cấp CLB (chưa kể 2 chức vô địch châu Âu, 1 danh hiệu vô địch thế giới cùng đội tuyển quốc gia). Người ta đang chờ L.Messi gia hạn hợp đồng để gắn bó suốt đời với Barca, hiện đã tới năm thứ 16 trong sự nghiệp vẻ vang của cầu thủ xuất sắc hàng đầu thế giới này.





Đông Linh