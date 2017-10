Trọng tài kém, bạo lực tăng

29/10/2017 22:31

Chiều tối 29-10, đội khách Quảng Nam đã trở lại ngôi đầu V-League 2017 sau chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng chỉ còn chơi 9 người trên sân kể từ giữa hiệp 2. Như vậy chỉ trong 3 ngày, ngôi đầu V-League 2 lần thay đổi chủ khi FLC Thanh Hóa vượt mặt Hà Nội nhưng cuối cùng Quảng Nam mới là đội dẫn đầu sau vòng 23.



Trước khi trận đấu giữa SHB Đà Nẵng - Quảng Nam diễn ra, nhiều người bán tín bán nghi về việc Quảng Nam sẽ có đủ 3 điểm để trở lại ngôi đầu. Xét về thực lực, SHB Đà Nẵng không hề lép vế nhưng ở thời điểm cuối mùa giải, những vấn đề xung quanh chuyện "một ông chủ nhiều đội bóng" lại được đồn râm ran.

Diễn biến trận đấu cũng cho thấy nếu đá sòng phẳng, chủ nhà có lẽ đã không cho Quảng Nam vượt lên. Điều đáng nói là sau một vài tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, SHB Đà Nẵng tự khiến họ bất lợi bằng 2 tình huống đánh nguội thô thiển của Gaston Merlo và Gramoz Kurta. SHB Đà Nẵng sau đó chỉ còn 8 cầu thủ đá trên sân vì Võ Huy Toàn bị đau không chạy được, trong khi HLV Lê Huỳnh Đức hết quyền thay người. Rất đông người hâm mộ Đà Nẵng đã ngán ngẩm bỏ về sớm.

Merlo trong tình huống đánh nguội bị phạt thẻ đỏ khiến SHB Đà Nẵng thua Quảng Nam 0-2 trên sân nhà Ảnh: Phi Hải

Việc rút 2 thẻ đỏ để trừng phạt những cái đầu nóng ở trận đấu trên sân Hòa Xuân đã giúp tổ trọng tài được nhận xét là hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn được dư luận bức xúc vì công tác trọng tài ở vòng 23 có quá nhiều bất cập. Thậm chí, chính Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Cao Văn Chóng cũng nhận xét: "Công tác phối hợp trọng tài trên sân không tốt".

Ở trận đấu trên sân Tân An mà trọng tài Trần Văn Lập công nhận rồi từ chối bàn thắng của Long An ghi vào lưới đội đang đua tranh ngôi vô địch là FLC Thanh Hóa, ông Chóng cho rằng: "Khoan đề cập đến pha bóng đó có việt vị hay không do chúng tôi chưa kịp kiểm tra băng hình và báo cáo từ các giám sát, tổ trọng tài nhưng rõ ràng việc phối hợp giữa trọng tài chính và trợ lý trọng tài như thế là rất kém. Về luật, trọng tài hoàn toàn có quyền thay đổi quyết định khi bóng chưa vào cuộc trở lại. Nhưng sự thay đổi đó phải xuất phát từ chính bản thân các trọng tài chứ không phải khi cầu thủ phản ứng rồi mới tiến hành hội ý để thay đổi quyết định".

Theo ông Chóng, quyết định như vậy chẳng khác nào khuyến khích các đội cứ phản ứng mỗi khi đội nhà gặp tình huống bất lợi. "Việc có kỷ luật trọng tài, trợ lý trọng tài ở sân Long An hay không sẽ do ban trọng tài quyết định. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại băng kỹ thuật, dù tình huống đó có việt vị hay không thì chúng tôi cũng sẽ có ý kiến với ban trọng tài" - ông Chóng cho biết.

l Kết quả các trận đấu khác tối 29-10: B.Bình Dương - XSKT Cần Thơ 1-1, TP HCM - Sài Gòn 1-3.

Anh Dũng