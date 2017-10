Trọng tài Lập quên thủ môn Trường An, nhưng sẽ nhớ Quang Thanh?

31/10/2017 11:59

Sau chiếc thẻ đỏ của trọng tài Trần Văn Lập dành cho Huỳnh Tấn Tài, nhiều cầu thủ Long An cực kỳ ức chế, trong đó có Quang Thanh

Trả lời một tờ báo, trọng tài Trần Văn Lập tỏ ra khá bất ngờ vì không nhớ cựu thủ môn Trường An, người đã viết một dòng chia sẻ dài đầy bức xúc, tố cáo "vua áo đen" hành xử như giang hồ với cầu thủ CLB Hùng Vương An Giang cách đây 5 năm.



"Thật sự, tôi không nhớ Trường An là ai, trận đấu An Giang gặp Nam Định diễn ra khá lâu rồi nên cũng không nhớ chi tiết từng tình huống trên sân. Tôi không biết động cơ tố tôi của Trường An là gì nhưng tôi không bận tâm. Cuộc sống là vậy, không thể làm hài lòng tất cả mọi người được", trọng tài Trần Văn Lập phản ứng khi biết tin Trường An chỉ trích mình.

Chia sẻ về việc Trường An cho rằng trọng tài Lập hả hê khi thấy Trường An rời sân vì bị dứt dây chằng, vị vua áo đen người Đà Nẵng cho biết: "Cậu ta cũng như tôi, cũng là con người với nhau sao tôi lại thấy vui khi cầu thủ bị chấn thương mà lại nặng như thế chứ. Chắc trong lúc đau đớn kèm sự tức giận trước đó đã khiến Trường An ghim gút tôi như thế".

Người hâm mộ tin rằng chính vì thủ môn Trường An không kịp nổi tiếng do 2 lần đứt dây chằng, buộc anh phải sớm giải nghệ, nên có lẽ trọng tài Trần Văn Lập "không thèm nhớ". Tuy nhiên, với một cầu thủ nổi tiếng như Huỳnh Quang Thanh, cựu hậu vệ từng góp công lớn giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008, 2 lần cùng B.Bình Dương vô địch V-League, khoác áo nhiều đội bóng danh tiếng Việt Nam..., có lẽ trọng tài Lập sẽ không quên lần bị cựu hậu vệ này bắt bẻ vì án phạt vô lý.

Trọng tài Trần Văn Lập bẻ còi không công nhận bàn thắng của cầu thủ Long An ở vòng 23 vừa qua

Ở trận Long An thua Sài Gòn FC 1-3 ở V-League 2016 trên sân Thống Nhất, khi trọng tài Trần Văn Lập rút thẻ đỏ với tiền vệ Huỳnh Tấn Tài. Cho rằng không thỏa đáng nên ở một số tình huống bị phạt sau đó, nhiều cầu thủ Long An đã phản ứng trọng tài Lập. Tuy nhiên, điều khó hiểu là đội trưởng Quang Thanh lại bị rút thẻ vàng trong một tình huống không tham gia tranh cãi.

"Tôi tiến lại ông ta, hỏi "tôi làm gì sai mà tự nhiên ông rút thẻ tôi?", trọng tài Lập quay qua trừng mắt quát "lỡ rút rồi thì chịu đi", nghe ông ấy nói như vậy, tôi bị ức chế vô cùng", Quang Thanh chia sẻ lại câu chuyện khó tin trên, sau khi biết về vụ cựu thủ môn Trường An lên tiếng chỉ trích "vua áo đen" người Đà Nẵng.

Trọng tài Lập sẽ không làm nhiệm vụ ở 3 vòng cuối V-League 2017 và chưa rõ sau hàng loạt chỉ trích từ giới cầu thủ về những biểu hiện thiếu thiện cảm trên sân cỏ, liệu VPF có muốn mời ông điều hành sau này hay không? VPF có lẽ cũng chẳng muốn chống lại dư luận!

Anh Dũng