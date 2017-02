Trưởng BTC giải đòi phạt nặng Long An: Có sai luật?

19/02/2017 22:51

Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm tranh cãi với trọng tài Nguyễn Trọng Thư

Phát biểu với báo chí tối 19-2, trưởng BTC V-League Nguyễn Minh Ngọc cho biết: "Tôi trực tiếp ngồi trên sân theo dõi trận đấu, nhận thấy tình huống trọng tài thổi phạt đền không sai. Ngay sau đó, đội trưởng Quang Thanh của Long An xúi giục các đồng đội không đá, đứng im cho đối thủ ghi bàn. Đó là hành vi không thể chấp nhận được, cho thấy sự thiếu tôn trọng khản giả và giải đấu của Long An".

Cũng theo người đứng đầu của giải đấu, ngay sau trận đấu này, BTC sẽ có những quyết định kỷ luật thật nặng trước hành vi phi thể thao của Long An: "Chúng tôi sẽ lập hồ sơ, gửi sang Ban kỷ luật để xử lý vụ việc. Những hành động phản cảm như thế này xứng đáng phải nhận án phạt nặng để lập lại trật tự, kỷ cương của giải", ông Ngọc nói.

Trong khi đó, trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi không nhận định đúng sai về tình huống thổi phạt đền của con trai Nguyễn Trọng Thư. Tuy nhiên, ông Mùi cho rằng dù trọng tài thổi thế nào thì các đội bóng vẫn phải tiếp tục tham gia cuộc chơi.

Những phát biểu của hai nhân vật có trách nhiệm chắc chắn sẽ khiến dư luận, đặc biệt là CLB Long An và hội CĐV của họ, sẽ không đồng tình. Các cầu thủ Long An không bỏ trận đấu nên căn cứ theo luật, Ban kỷ luật VFF rất khó để xử phạt họ. Chưa kể, chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm khẳng định sẽ nhờ C45 vào cuộc để điều tra về trường hợp trọng tài Nguyễn Trọng Thư.

Anh Dũng - Ảnh: Quang Liêm