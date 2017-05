U20 Việt Nam - New Zealand 0-0: Trận hòa tiếc nuối

22/05/2017 19:07

Đức Chinh thi đấu nổi bật trên hàng công U20 Việt Nam

Trước đối thủ được đánh giá có thể tìm điểm U20 New Zealand, HLV Hoàng Anh Tuấn cho các học trò ra sân với đội hình thiên về tấn công 4-2-3-1 trong trận đấu mở màn bảng E VCK World Cup U20 chiều 22-5. Đức Chinh đá cao nhất trên hàng công, 3 tiền vệ hỗ trợ tấn công gồm Hồ Minh Dĩ, Dương Văn Hào và Đinh Thanh Bình. Hai tiền vệ trung tâm là Lương Hoàng Nam và Nguyễn Quang Hải.

Dù trước đối thủ to cao, U20 Việt Nam đã có đấu pháp hợp lý và đã tạo ra thế trận cân bằng, đôi lúc lấn lướt trong 45 phút đầu tiên. Những phút đầu trận, do có phần thiếu tự tin nên U20 Việt Nam nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương.

Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ thực sự búng nổ ở 15 phút cuối hiệp 1 khi thực hiện được 1 vài pha dứt điểm cũng như tình huống hãm thành khiến thủ môn M. Woud bên phía New Zealand phải cảnh giác cao độ. Pha bóng đáng tiếc nhất trong hiệp1 là pha bóng hậu vệ New Zealand để bóng chạm tay trong vòng 16,5 m nhưng trọng tài N. Alioum không thổi phạt đền cho U20 Việt Nam.

Dương Văn Hào dù nhỏ con vẫn tranh chấp tốt với đối thủ to cao hơn

Những thông số thống kê cũng cho thấy U20 New Zealand ít hơn so với Việt Nam. Việt Nam có thời gian kiểm soát bóng 58% (so với 42% của New Zealand) và không thực hiện được cú sút nào đáng chú ý về phía khung thành thủ môn Tiến Dũng.

Với thế trận trong 45 phút đầu tiên có thể nhận thấy U20 Việt Nam hoàn toàn có thể gây bất ngờ trước U20 New Zealand trong hiệp 2 nếu họ chắt chiu các cơ hội cũng như may mắn hơn.

Hiệp 2, U20 Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn khi đối thủ tiếp tục sử dụng lối chơi thiên về thể lực. Những tình huống cố định của U20 New Zealand luôn gây áp lực lớn về phía khung thành thủ môn Tiến Dũng. Tuy nhiên, với lối đá sở trường bóng ngắn, chọc khe, ban bật dựa trên nền tảng kỹ thuật, U20 Việt Nam vẫn biết cách trả đũa đối phương. Và trong những pha tấn công như vậy, U20 Việt Nam đã tạo một vài tình huống nguy hiểm, trong đó phải kể đến pha sút phạt hàng rào của Quang Hải nhưng tiếc là nó không đủ độ khó để đánh bại thủ môn New Zealand.

Về cơ bản, học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã hóa giải thành công lối chơi bóng bổng của U20 New Zealand. Góp công lớn trong chơi của U20 Việt Nam là thủ môn Tiến Dũng với những pha ra vào chính xác và dũng mãnh.

Nếu Hoàng Đức chính xác hơn ở pha dứt điểm vào khung thành gần như bỏ trống của New Zealand ở phút 85, có lẽ tỉ số đã được mở cho U20 Việt Nam. Cuối trận, Đức Chinh còn sút vọt xà khung thành New Zealand.

Dù hòa nhưng đây là trận đấu U20 Việt Nam đã làm hài lòng tất cả người hâm mộ với lối chơi quả cảm và thông minh. Các cầu thủ của chúng ta đã không hề thua kém đối thủ đến từ châu Đại Ddơng về thể lực lẫn tư duy chiến thuật. Tuy nhiên, tiếc 1 điều là may mắn đã không ủng hộ thầy trò HV Hoàng Anh Tuấn.

Giành được 1 điểm đầu tiên trong trận mở màn trước đối khó chịu đã là thành công với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Đây cũng là điểm đầu tiên của một đội bóng Đông Nam Á tại sân chơi trẻ của thế giới cấp độ dưới 20. Ở các lần tham dự trước, những đội tuyển Đông Nam Á toàn thua ở vòng bảng.

Nếu giữ vững phong độ như thế này, U20 Việt Nam hứa hẹn sẽ gây bất ngờ trong 2 trận tiếp theo gặp U20 Pháp và U20 Honduras.

Châu Tuấn - Ảnh: Đức Anh