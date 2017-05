U20 Việt Nam: Tiền vệ lùn, hàng thủ cao

19/05/2017 22:18

Trước loạt trận khai mạc VCK Giải U20 thế giới năm 2017 với tâm điểm là trận đấu giữa chủ nhà U20 Hàn Quốc và Guinea diễn ra lúc 18 giờ ngày 20-5, ngoài những số liệu về chuyên môn, thống kê về chiều cao trung bình của các đội tham dự giải do FIFA công bố cũng thu hút sự chú ý, nhất là với những CĐV bóng đá Việt Nam lần đầu tiên quan tâm đến giải đấu vì có sự góp mặt của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.



Theo biểu đồ chiều cao trung bình do FIFA thống kê, trong số 24 đội dự giải, U20 Đức là đội bóng cao nhất. Các cầu thủ trẻ Đức sở hữu chiều cao trung bình 1,8362 m. Xếp tiếp theo lần lượt là U20 New Zealand (cao trung bình 1,8329 m) và U20 Pháp (1,8267 m). Trong khi đó, 3 đội bóng có chiều cao thấp nhất lại đến từ châu Phi là Zambia (1,7462 m), Senegal (1,7338 m) và Nam Phi (1,6733 m). Những đội thấp nhất giải đến từ châu Phi, theo truyền thông, có thể bắt nguồn do đội hình nòng cốt của họ đa phần là những cầu thủ lứa U17 nên chiều cao chưa phát triển.

Hậu vệ Văn Hậu (4) cao 1,82 m, một trong những trụ cột hàng thủ có thể hình tốt của đội U20 Việt Nam Ảnh: HẢI ANH

Trong số 504 cầu thủ đăng ký dự giải ở Hàn Quốc, có 38 cầu thủ cao trên 1,9 m và 22 cầu thủ dưới 1,65 m. Cầu thủ cao nhất giải là Go Hatano của Nhật Bản (cao 1,97 m), trong khi Sibongakonke Mbatha của Nam Phi thấp nhất (1,57 m).

Điều thú vị là chiều cao của U20 Việt Nam lại đứng trong tốp giữa của các đội dự giải, với thông số trung bình là 1,76 m. Không khó để điểm qua những gương mặt cao vượt trội ở hàng phòng ngự mà HLV Hoàng Anh Tuấn vốn rất ưa thích như hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu (cao 1,82 m), trung vệ Hồ Tấn Tài (1,8 m), tiền vệ trụ Nguyễn Trọng Đại (1,84 m), tiền vệ Huỳnh Tấn Sinh (1,83 m) hay trung vệ Dương Văn Hào (1,8 m).

Chính nhờ lứa cầu thủ có thể hình tốt nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam này mà đội tuyển U20 đã tạo nên kỳ tích đánh bại một loạt đội mạnh ở giải U19 châu Á 2016, qua đó lần đầu tiên được góp mặt ở sân chơi World Cup. Nếu người hâm mộ ấn tượng với chiều cao của U20 Việt Nam thì ngược lại, HLV Anh Tuấn lại lo lắng vì cả U20 Pháp lẫn New Zealand, 2 đội trong tốp cao nhất giải, đều nằm chung ở bảng E.

Thực tế có sự mất cân đối khá rõ rệt ở U20 Việt Nam khi nhiều trụ cột ở hàng tấn công lại sở hữu chiều cao khiêm tốn. Đặc biệt, 3 tiền vệ chơi tấn công là Hồ Minh Dĩ, Nguyễn Quang Hải và Lương Hoàng Nam đều thấp hơn 1,65 m. Đây là thiệt thòi không nhỏ cho U20 Việt Nam khi phải đối đầu với những đối thủ không những cao lớn mà còn sở hữu lối chơi khéo léo, pressing rất toàn diện.

Hai luật "lạ" ở World Cup U20 Ngoài việc áp dụng công nghệ VAR để giúp trọng tài theo dõi và can thiệp các tình huống gây tranh cãi tại World Cup U20, FIFA tiếp tục công bố 2 luật mới sẽ được áp dụng ở giải đấu diễn ra tại Hàn Quốc. Đầu tiên là luật cho phép các đội bóng được thay cầu thủ thứ 4 khi bước vào hiệp phụ của những trận đấu thuộc vòng knock-out. Thứ hai là "ABBA", luật đá 11 m kiểu mới. Thông thường, trước khi sút luân lưu, đội nào may mắn khi bốc thăm sẽ được đá trước, nhờ đó tâm lý sẽ tự tin hơn đội sút sau. Tuy nhiên, bây giờ thì đội bốc thăm thua sẽ được sút liên tiếp 2 lần trước ở các lượt sút thứ hai và ba. Nếu sau 5 lượt sút hòa nhau thì cứ thứ tự cũ mà các đội lần lượt sút.

Anh Dũng