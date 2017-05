UFC Gym Việt Nam đoạt giải Fitness Best Asia Awards 2017

19/05/2017 19:52

Vượt qua nhiều đối thủ "nặng ky" đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực trong hạng mục Fitness Best Gladiator Award – Martial Arts Gym of the Year như Team Lakay (Philippines), Muayfit MMA (Malaysia), Korean Top Team (Hàn Quốc) hay Martial Armour (Đài Loan - Trung Quốc), UFC Gym Việt Nam đã được gọi tên trong lễ trao giải hoành tráng và đẳng cấp diễn ra tại Singapore.

Fitness Best Asia Awards là giải thưởng uy tín đầu tiên vinh danh sự cống hiến của các đơn vị hoạt động trong ngành thể dục và chăm sóc sức khoẻ ở châu Á. Đơn vị được đề cử và chiến thắng tại các hạng mục đến từ đánh giá của ban giám khảo gồm 8 chuyên gia đầu nghành và bình chọn của độc giả.

UFC Gym Việt Nam được các chuyên gia đánh giá cao bởi đây là trung tâm đầu tiên ở Châu Á thuộc hệ thống hơn 120 phòng tập đạt tiêu chuẩn MMA 5 sao của UFC Gym quốc tế. Với chi phí đầu tư cho mỗi một câu lạc bộ UFC Gym khoảng 3 đến 5 triệu USD, UFC Gym được xem như là chuẩn mực về cả hình ảnh và chất lượng cho những ai đam mê MMA.

Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch CMG.ASIA – tập đoàn quản lý UFC Gym Việt Nam, ông Randy Dobson cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự khi nhận được thưởng từ Fitness Best Asia. Là UFC Gym đầu tiên tại châu Á, chúng tôi tự tin mang đến những phương pháp tập luyện độc đáo và khác biệt để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn".



Người tập tại UFC Gym Việt Nam có thể tập luyện tại vòng đấu UFC Octagon®, các lớp học đặc trưng như Lớp huấn luyện cường độ cao Daily Ultimate Training® (DUT®), TRX®, võ Thái, võ Jiu-Jitsu, quyền Anh, võ tự do, các lớp võ tự vệ dành cho phái nữ... cũng như các lớp tập nhóm như Zumba, Yoga và nhiều môn tập khác.

Quang Liêm