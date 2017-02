VFF cần học CLB Long An

21/02/2017 22:25

Chỉ trong vòng 2 ngày, CLB Long An đã khiến nhiều đội bóng phải nể phục vì cách giải quyết khủng hoảng niềm tin rất hay. Ngày 20-2, những thành viên chủ chốt của đội bóng đồng loạt từ chức, nhận hết trách nhiệm với người hâm mộ vì đã làm xấu hình ảnh bóng đá Việt Nam. Đến chiều 21-2, nguyên chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm trực tiếp ra Hà Nội giải trình với VFF và VPF với mong muốn Ban Kỷ luật “giơ cao đánh khẽ”.

Thái độ thành khẩn, xử lý sai phạm rất nhanh và không bao biện của CLB Long An khiến số đông dư luận mất dần ác cảm với đội bóng vốn có truyền thống bóng đá đẹp và ít tai tiếng nhất V-League này. Thậm chí trên mạng xã hội, rất nhiều CĐV bày tỏ sự cảm thông với CLB Long An bởi họ tin rằng hành động phản ứng trọng tài tuy phi thể thao, coi thường khán giả nhưng là lời cảnh tỉnh cho VFF và VPF về công tác trọng tài yếu kém đang khiến các đội bóng cực kỳ bức xúc. Họ tin rằng phản ứng của Long An chính là “giọt nước tràn ly”, buộc VFF và VPF phải nhìn lại đội ngũ trọng tài đang cầm còi tại V-League.

Vở bi hài kịch liên quan đến CLB Long An thực tế đã khiến hình ảnh bóng đá Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này đã được Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh nhắc lại với ông Võ Thành Nhiệm: “Việc các thành viên CLB Long An có hành vi phi thể thao, phản ứng lại quyết định của trọng tài là sự cố đáng tiếc, ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam không chỉ ở phạm vi trong nước mà còn trên cả bình diện quốc tế”.

Đội Long An đã kỷ luật những cá nhân liên quan vở bi hài kịch trên sân Thống Nhất tối 19-2 nhưng còn trách nhiệm, “án” dành cho người để xảy ra nhiều sự cố trọng tài từ đầu V-League 2017? Ảnh: Quang Liêm

Sự cố đáng tiếc này đã xảy ra trong bối cảnh cả nền bóng đá xác định quyết tâm loại bỏ nạn bạo lực sân cỏ cũng như những hành vì thiếu chuyên nghiệp trên sân cỏ. Vì thế, việc CLB Long An nhận lỗi và xử lý nghiêm những cá nhân liên quan là điều bắt buộc. Vấn đề là chính VFF và VPF mới là đối tượng mà dư luận mong đợi thể hiện những động thái thiết thực nhất, liên quan đến những vấn nạn nhức nhối trong công tác tổ chức.

“Mùa giải nào cũng xảy ra các sự cố trọng tài. V-League 2017 còn nghiêm trọng hơn, vòng đấu nào cũng có sự cố, đội bóng kêu cứu vì trọng tài mắc đủ sai sót về chuyên môn. Nghiêm trọng nhất là nhiều đội bóng đã dựa vào những sai sót của trọng tài để mặc nhiên xem họ là bình phong, cứ thua trận là đổ lỗi cho trọng tài. VFF và VPF không thể xem đó là chuyện bình thường được nữa. Dư luận đòi hỏi phải có thay đổi cấp thiết từ chính đội ngũ “vua sân cỏ”, đầu tiên phải từ Trưởng Ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi” - một chuyên gia bóng đá phân tích.

“Việc chủ tịch CLB Long An từ chức với lý do không quản được quân, còn HĐQT Công ty CP Bóng đá Long An đồng ý thay HLV trưởng vì bảo không được cầu thủ là một nước cờ giỏi, giải quyết triệt để khủng hoảng dư luận. Vậy câu hỏi đặt ra cho VFF và VPF rằng đội bóng sai đã chịu trách nhiệm, thế còn công tác trọng tài liên tục sai sót, với vai trò chính thuộc về người đứng đầu Ban Trọng tài, liệu lúc nào thì ông Mùi từ chức?” - một cựu trọng tài lên tiếng.

Minh Nhựt, Quang Thanh bị cấm 2 năm Sau cuộc họp kéo dài đến tối 21-2, Ban Kỷ luật VFF quyết định treo giò thủ môn Minh Nhựt 2 năm, đội trưởng Quang Thanh 2 năm và cấm ông Võ Thành Nhiệm hoạt động bóng đá 3 năm. Ngoài án treo giò, CLB Long An bị phạt 100 triệu đồng, Minh Nhựt bị phạt 10 triệu đồng, Quang Thanh 15 triệu đồng, HLV Ngô Quang Sang 15 triệu đồng và ông Nhiệm 20 triệu đồng. Điều may mắn cho đội bóng miền Tây là họ không bị trừ điểm như lo ngại trước đó. Trước đó, sau cuộc họp HĐQT Công ty CP Bóng đá Long An sáng 21-2, công ty thống nhất cho ông Võ Thành Nhiệm được từ chức chủ tịch CLB, tạm thay thế bằng ông Nguyễn Môn. Lãnh đạo công ty cũng thống nhất cách chức HLV trưởng Ngô Quang Sang và nhiều khả năng mời HLV Henrique Calisto trở lại dẫn dắt đội bóng.

Trọng tài Thư cũng sai l Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh: “Chiều 21-2, nguyên Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm đã giải trình hơn 90 phút với VFF, VPF và khẳng định sẽ chịu hình thức kỷ luật dù nghiêm khắc. Những gì xảy ra không chỉ là bài học với Long An mà cả nền bóng đá cần phải nhận thức một cách nghiêm túc. Trước mùa giải, VFF đã cung cấp cho Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an (C45) toàn bộ số điện thoại của trọng tài, giám sát đang làm việc ở các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam”. l Cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng: “Trọng tài Thư cho trận đấu kết thúc khi thời gian bù giờ 10 phút chưa hết, về luật và phương pháp là không được phép. Về việc yêu cầu thủ môn Minh Nhựt đứng vào giữa khi anh này cố tình đứng lệch qua gần cột dọc, trọng tài Thư sai. Khi Minh Nhựt quay lưng lúc đối thủ sút phạt 11 m, thủ môn này cũng sai, nếu bóng không vào lưới, trọng tài Thư có quyền cho CLB TP HCM thực hiện lại phạt đền. Tóm lại, thủ môn Minh Nhựt có hành động phi thể thao”.

Anh Dũng