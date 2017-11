"VFF không bảo vệ được HLV thì còn ai dám nắm đội!"

27/11/2017 11:57

Mở đầu bài phát biểu của mình tại hội thảo "Vì tương lai bóng đá Việt" do Báo Người Lao Động tổ chức, ông Phạm Trường Hổ thẳng thắn phê bình mô hình bộ máy của LĐBĐ Việt Nam (VFF) còn nhiều bất cập, không có định hướng cụ thể rõ ràng, nhất là việc bổ nhiệm và sa thải HLV ĐTQG. Ông dẫn chứng so với Thái Lan thì bóng đá Việt Nam vẫn còn thua kém nhiều. Điều đó giải thích vì sao V-League kém hấp dẫn hơn hẳn so với giải VĐQG của Thái và ĐTQG chúng ta không thể sánh bằng đội tuyển nước bạn khi bước ra khu vực.

Ông Hổ nhấn mạnh VFF cần có trách nhiệm trong việc sa thải HLV. Theo ông, mỗi lần ĐTQG thắng, lập thành tích thì VFF nhận công nhưng khi thất bại thì không một đại diện nào đứng ra nhận trách nhiệm. Điều ấy gây bất mãn cho các HLV, nhất là HLV nội. "Nếu cứ đá thua ở một vài trận rồi sa thải HLV thì sau này sẽ không một HLV nào dám nhận lời dẫn dắt ĐTQG. VFF cần đứng ra bảo vệ HLV nếu họ thất bại bởi là tổ chức đã bổ nhiệm" - ông Hổ chỉ thẳng.

Ông Phạm Trường Hổ với phát biểu tại hội thảo

Bên cạnh đó, ông Hổ cũng chỉ ra sự yếu kém của VFF trong việc xã hội hóa bóng đá. Sau 20 năm xã hội hóa nhưng VFF vẫn chưa tự chủ được tài chính. VFF đã bỏ qua hoặc chưa tận dụng hết một nguồn thu rất lớn là quảng cáo và bản quyền truyền hình.

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch HĐQT VPF, đề xuất muốn phát triển bóng đá Việt Nam cần có chiến lược thực tiễn và thực hiện nghiêm túc. Xây dựng chiến lược hợp lý và lâu dài thông qua các mô hình đào tạo bóng đá từ các nước phát triển như Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản… Cần cải tổ bộ máy VFF cho tinh gọn, đầy đủ và hợp lý.

"Hiện nay, chúng ta vẫn còn lờ mờ về ranh giới giữa cấp quản lý và điều hành. Theo yêu cầu FIFA, bộ phận điều hành cần có chuyên môn sâu, nguồn nhân lực được đào tạo chuyên môn và có năng lực thực sự, áp dụng các chiến lược thực sự tốt. Nền thể thao nói chung và bóng đá nói riêng đang có xu hướng bắt kịp các nước trong khu vực nhưng đó chưa phải là mục tiêu lâu dài. Cần đầu tư có chiều sâu để đạt được mục đích cao hơn. Phát triển mô hình đào tạo chi tiết (sân bãi, cơ sở vật chất, huấn luyện kỹ năng, kỹ thuật chuyên môn cho VĐV), tăng cường ngân sách nhà nước vào các dự thảo lâu dài, đủ điều kiện xây dựng theo tiêu chí, mô hình chuyên nghiệp" - ông Viễn nói.

Ông Phạm Ngọc Viễn (trái)

Về ĐTQG, ông Viễn ý kiến cần định hướng lối đá dựa trên các yếu tố về thể chất, tinh thần và năng lực chuyên môn của cầu thủ sao cho phù hợp nhất. Áp dụng trí tuệ chiến thuật hợp lý và sử dụng con người hiệu quả. Tham vấn các ý kiến chuyên gia cùng xây dựng và lên kế hoạch cụ thể để từng bước chuyên nghiệp hóa nền bóng đá nước nhà...

Châu Tuấn - Tường Phước - Ảnh: Quang Liêm