Xem Lukaku và Everton hạ Bournemouth ở trận cầu 9 bàn thắng

05/02/2017 09:35

Tháng trước, Everton gây sốc cả sân cỏ nước Anh khi xuất sắc đánh bại Man City với tỉ số 4-0. Rạng sáng 5-2, đội bóng của HLV Ronald Koeman tiếp tục gây ấn tượng, lần này là việc giành trọn 3 điểm trong trận cầu 9 bàn thắng trước Bournemouth, vượt qua kỷ lục cũ do Liverpool nắm giữ (thắng Arsenal 4-3 và Watford 6-1).

Lukaku ghi bàn thắng thứ 4 ở phút bù giờ

Trong số các bàn thắng, cựu tiền đạo Chelsea Romelu Lukaku trực tiếp ghi 4 bàn và thực hiện một pha kiến tạo để đồng đội McCarthy lập công. Trong cú poker này, bàn mở tỉ số ở giây thứ 30 của trận đấu thực sự là một siêu phẩm khi Lukaku nhận bóng từ McCarthy, đi bóng qua hai hậu vệ Bournemouth rồi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái. Bóng vẽ thành hình vòng cung, lượn khỏi tầm với của thủ thành Artur Boruc, găm vào góc xa mành lưới đội khách.

Lukaku 4 lần nổ súng trong trận cho Everton

Hàng phòng ngự Bournemouth trận này chơi quá tệ, biếu không bàn thắng thứ ba cho Everton khi chuyền bóng đến đúng vị trí của… Lukaku và tiền đạo người Bỉ không khó để lốp bóng qua đầu thủ môn Boruc. Thua ba bàn chỉ sau 29 phút, Bournemouth gượng dậy, gỡ liền hai bàn đầu hiệp hai do công của Joshua King nhưng rồi ở 10 phút cuối, đội khách để thua tiếp ba bàn nữa với hai pha lập công của Lukaku và một của Ross Barkley.

Joshua King (phải) gỡ hai bàn cho Bournemouth đầu hiệp 2

Giành chiến thắng 3-0 hết sức ấn tượng, Everton nối dài mạch bất bại lên con số 4, vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 6 điểm ít hơn so với đội xếp ngay trên là Man United. Quan trọng không kém, Lukaku vượt qua Diego Costa để chiếm ngôi đầu danh sách Vua phá lưới với 16 bàn thắng (ngang với Lionel Messi ở La Liga, hơn Edin Dzeko ở Serie A, kém 1 bàn so với Aubameyang ở Bundesliga và 6 bàn so với Edinson Cavani ở Ligue I).

Everton là hiện tượng mùa này của sân cỏ Ngoại hạng Anh

Đ.Linh - Ảnh: Reuters