77 phút họp báo "solo" của ông Trump

17/02/2017 08:12

Chỉ trích báo chí

Bắt đầu từ đây, những lời chỉ trích của tổng thống dành cho truyền thông liền chuyển từ châm chọc sang đả kích cá nhân vì ông cho rằng mình bị "mổ xẻ" một cách không công bằng trong những tuần đầu tiên trong văn phòng. Theo hãng tin Reuters, đây là một giai đoạn đầy những cuộc khủng hoảng nối tiếp nhau.

Trong khi đang gặp phải rất nhiều sự cố cùng lúc, ví dụ như việc bị chặn sắc lệnh nhập cư, thay thế ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Lao động và đối mặt với hàng loạt câu hỏi về sự từ chức của cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, ông Trump lại quyết định dồn sự chú ý vào truyền thông trong cuộc họp báo riêng kéo dài một cách bất thường.

Khi được phóng viên hỏi về mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử và phía Nga, ông Trump đã chuyển sự chú ý sang hướng khác bằng cách cáo buộc tình trạng rò rỉ thông tin của chính phủ là "bất hợp pháp" và sự "không trung thực" của giới truyền thông.

Ông Donald Trump trong cuộc họp báo riêng ngày 16-2. Ảnh: REUTERS

Sau nhiều tuần bị phơi bày trên báo chí về sự hỗn loạn trong chính quyền mới, ông Trump đã yêu cầu một phóng viên "ngồi xuống" vì một câu hỏi lan man. "Ngày mai, họ sẽ đưa tin rằng 'Ông Donald Trump to tiếng quát tháo tại cuộc họp báo'. Tôi không hề như vậy. Tôi chỉ nói với quý vị rằng, quý vị là những người không trung thực" - ông Trump nói.

Vào gần cuối buổi họp, ông Trump đột nhiên có vài trao đổi khá kỳ lạ với một phóng viên khi gọi anh này đứng lên và hỏi anh ta có phải là một "phóng viên thân thiện" không. Khi người này hỏi về những mối đe dọa gần đây từ 48 trung tâm Do Thái trên toàn quốc và dấu hiệu tăng lên của tình trạng chống Do Thái, tổng thống Mỹ trả lời rằng: "Tôi là người ít chống Do Thái nhất mà anh từng gặp trong đời".

Ngoài ra, ông Trump còn khẳng định mình là người "ít phân biệt chủng tộc nhất" rồi bắt phóng viên này "im lặng", cáo buộc anh ta nói dối và gọi câu hỏi là một "sự xúc phạm".

"Thừa hưởng một mớ hỗn độn"

Ông Trump phàn nàn mình đã phải thừa hưởng một mớ hỗn độn từ người tiền nhiệm Barack Obama, từ kinh tế đến "khối ung thư IS". Trong cuộc họp báo kéo dài 77 phút, ông còn khen ngợi bộ máy của mình đang vận hành tốt.

Bảo Hạnh (Theo Reuters)