ASEAN và Trung Quốc cần sớm có COC

04/06/2017 22:32

Về tình hình Triều Tiên, ông Lê Lương Minh khẳng định những tuyên bố nóng vội và hành động khiêu khích có thể là "thảm họa với khu vực và thế giới".



Theo TTXVN, cũng tại phiên họp có chủ đề "Tìm nền tảng chung cho an ninh khu vực" nêu trên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore, ông Ng Eng Hen, cảnh báo chủ nghĩa khủng bố đang là mối lo ngại an ninh lớn nhất của khu vực. Theo ông, khả năng các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trở về gia tăng sau khi chúng mất nhiều địa bàn ở Trung Đông.

Các lãnh đạo tham dự Đối thoại Shangri-La tại Singapore chụp hình tập thể hôm 4-6. Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại phiên bế mạc SLD lần thứ 16 này, với tư cách là nước Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) 2018, ông Ng Eng Hen khẳng định Singapore sẽ nỗ lực hết mình để cân bằng an ninh và lợi ích thương mại. Ông vạch rõ 3 sáng kiến nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng và giảm thiểu căng thẳng trong khu vực. Theo đó, bắt đầu tập trận hải quân chung giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm tăng cường hợp tác, phối hợp sâu hơn giữa hai bên; mở rộng "Bộ Quy tắc ứng xử trong những trường hợp đối đầu không lường trước trên biển" cho tất cả các nước trong ADMM+; thiết lập bộ hướng dẫn xử lý các tình huống gặp nhau trên không giữa máy bay quân sự các nước ASEAN. Ngoài ra, Singapore cùng Việt Nam đề xuất đưa ADMM+ trở thành cơ chế gặp mặt thường niên từ năm 2017 thay vì 2 năm một lần như trước.

Cùng ngày, bên lề SLD, cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis với đại diện các nước ASEAN tập trung bàn về những vấn đề an ninh khu vực. Trung tướng Nguyễn Đức Hải - Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, Trưởng đoàn Đại biểu Việt Nam tại SLD - cho biết cuộc gặp đạt được sự đồng thuận cao và ASEAN đánh giá cao vai trò của Mỹ ở khu vực.

Thu Hằng