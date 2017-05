Bà Melania không cho TT Trump nắm tay thăm Israel

23/05/2017 09:01

Ngày 22-5, ông Trump và phu nhân Melania thăm chính thức Israel trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Bước trên thảm đỏ tại sân bay Ben Gurion cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và phu nhân Sara, tổng thống Mỹ chìa bàn tay trái về phía sau để nắm tay vợ nhưng bà vẫn thản nhiên bước đi khiến ông đành rút tay lại.

Khoảnh khắc này diễn ra trước hàng chục ống kính máy ảnh và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đa số cư dân mạng tin rằng do ông Trump đi trước, không ngó ngàng gì tới vợ nên mới lâm vào tình huống khó xử.

Ông Trump muốn nắm tay vợ nhưng bà không đáp lại. Ảnh: TWITTER

Video ông Trump định nắm tay bà Melania nhưng bị từ chối. Nguồn: YOUTUBE

Hồi tháng 1, các nhiếp ảnh gia cũng bắt được khoảnh khắc bà Melania đang cười bỗng trở nên cau có vì ông Trump không đoái hoài tới mình. Trong vòng vài giờ, bức ảnh nhận được 65.000 lượt thích và hơn 50.000 lượt chia sẻ.

Trong một dịp khác, bà Melania được nhìn thấy huých nhẹ ông Trump, nhắc chồng đặt tay lên ngực khi hát quốc ca.

Ông Trump và bà Melania kết hôn từ cách đây 12 năm. Sau khi ông Trump trở thành tổng thống, bà Melania vẫn ở lại TP New York thay vì chuyển đến Nhà Trắng, dẫn đến đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người.

Hôm 22-5, ông Trump trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm "Bức tường Than khóc", nơi cầu nguyện của người Do Thái. Ông Trump đội một chiếc mũ chỏm màu đen, đứng trước bức tường và đặt bàn tay lên kẽ đá.

Nhà lãnh đạo Mỹ theo đạo Tin lành nhưng con gái ông, cô Ivanka, đã chuyển sang Do Thái giáo.

Hành động nói trên được xem là sự thừa nhận ngầm của Washington đối với quyền sở hữu địa điểm linh thiêng này của người Do Thái. Cố vấn An ninh quốc gia H.R. McMaster trước đó từ chối công nhận "Bức tường Than khóc" thuộc về Israel. Theo ông McMaster, vấn đề sở hữu bức tường phải do Israel và Palestine quyết định thông qua thương thảo.

"Bức tường Than khóc" là tàn tích cuối cùng của ngôi đền Do thái thứ hai do Vua Herod xây dựng, bị quân La Mã phá hủy vào năm 70 sau Công nguyên.





Phạm Nghĩa (Theo NDTV)