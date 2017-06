Bà Theresa May đang là "con tin " ở Downing Street

11/06/2017 08:57

Independent hôm 10-6 đưa tin Joey Jones - cựu nhà báo của Sky News, người đã trở thành người phát ngôn của bà May khi bà là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã phát biểu như trên sau khi nổi lên thông tin hai cố vấn cấp cao của Thủ tướng Anh, ông Nick Timothy và bà Fiona Hill, đã từ chức sau cuộc tổng tuyển cử thảm họa.



Joey Jones cho rằng bà May chỉ còn chờ tới lúc có người tới gõ cửa nói rằng bà phải từ chức. Ảnh: Reuters

Ông Timothy - Chánh văn phòng nội các ctủa Thủ tướng May và bà Hill, đồng Chánh văn phòng nội các của Thủ tướng May - đã từ chức hôm 10-6 sau khi xuất hiện những thông tin nói rằng nhiều áp lực nặng nền từ các bộ trưởng Bảo thủ đòi bà May phải sa thải họ.



Nhà báo Jones, vốn đã chấm dứt làm việc cho bà May khi bà trở thành Thủ tướng hồi năm ngoái, nói rằng việc mất 2 cố vấn thân cận nhất nói trên là một tổn thất lớn đối với bà May.

Vị nhà báo nói với Sky News: “Việc này khiến bà ấy rơi vào tình thế rất đáng buồn: bà ấy chỉ có một mình, không bạn bè, về cơ bản bà ấy đang là con tin của đảng Bảo thủ ở Downing Street, đợi cho tới khi ai đó gõ cửa và nói rằng “OK, cảm ơn nhiều nhé Theresa May, bà xong việc rồi, chúng tôi đã biết sẽ làm gì với đảng Bảo thủ, chúng tôi cũng bàn bạc xong về việc nên làm gì với bộ máy lãnh đạo cũng như đàm phán Brexit ra sao. Bà có thể ra đi rồi”.

Theo BBC, đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP) của Bắc Ireland hôm 10-6 nói rằng họ đang thảo luận tích cực về một thỏa thuận nhằm giúp sức cho một chính phủ Bảo thủ. Trong cuộc bầu cử hôm 8-6, đảng Bảo thủ thiếu 8 ghế để có thể chiếm đa số tại Quốc hội, trong khi DUP giành được 10 ghế.

Bà Theresa May và thủ lĩnh đảng DUP Arlene Foster. Ảnh: PA

Ông Gavin Williamson - một nhân vật cấp cao của đảng Bảo thủ - đã tới Belfast hôm 10-6 để nói chuyện với DUP.



Phía DUP nói rằng các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục vào tuần tới để làm rõ các chi tiết và đạt thỏa thuận. Thỏa thuận không chỉ về một sự liên minh toàn diện mà còn là một sự nhất trí cho thấy đảng DUP nhỏ bé hơn giúp sức cho đảng Bảo thủ lớn hơn trong những lá phiếu chủ chốt, chẳng hạn như trong vấn đề thông qua ngân sách.

Thỏa thuận sẽ đi vào hiệu lực khi Quốc hội quay lại làm việc vào tuần tới.

Downing Street trước đó nói rằng DUP đã nhất trí với các nguyên tắc cơ bản của thoả thuận và nó sẽ được bàn bạc trong cuộc họp nội các hôm 12-6.

Ông Boris Johnson bác tin muốn thế chỗ bà May Ngoại trưởng Anh Boris Johnson ngày 11-6 đã bác bỏ thông tin do truyền thông Anh lan truyền nói rằng ông muốn thay thế bà Theresa May để trở thành Thủ tướng Anh.

Trên trang Twitter của mình, ông Boris Johnson tuyên bố những thông tin trên báo chí Anh rằng ông đang nỗ lực để trở thành Thủ tướng Anh là "dối trá," đồng thời khẳng định ủng hộ bà Theresa May, kêu gọi bà "tiếp tục làm việc".



Đỗ Quyên (Theo, Independent, BBC)