Bài toán khó của ông Trump

15/12/2017 17:00

Việc chiếc ghế thượng nghị sĩ của một trong những cứ điểm lâu đời của GOP bị Đảng Dân chủ tước mất sẽ gây ra cơn giận dữ trong nội bộ thành viên Cộng hòa, những người đang cảm nhận ảnh hưởng cay đắng từ nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump một cách tường tận nhất.



Thất bại của ông Moore, một phần do bê bối tấn công tình dục nhiều thiếu nữ, đã phá vỡ bức tường thành tưởng như không thể xuyên thủng trong chính trường Mỹ: sự phân cực đảng phái. Mất chiếc ghế an toàn nói trên khiến ưu thế của GOP so với Đảng Dân chủ trong thượng viện càng mong manh (chỉ còn nhỉnh hơn 2 ghế). Và ông Trump bị xem là một phần nguyên nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Roy Moore Ảnh: REUTERS

Kết quả bầu cử ở Alabama cho thấy nếu chọn đúng ứng cử viên, phe Dân chủ có thể giành được cả những bang truyền thống của GOP. Nó cũng chứng minh một số phong trào xã hội rầm rộ hiện nay, như #metoo (phanh phui các vụ quấy rối tình dục), có thể tác động đến văn hóa chính trị của nước Mỹ.



Tổng thống Trump, cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Stephen Bannon, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC)… đã chọn đứng về phía ông Moore trong chiến dịch tranh cử và giờ đây, họ cũng phải gánh chịu hậu quả. Và GOP nhìn về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 với thái độ chẳng mấy vui vẻ.

Tiếp tới là bài toán trên Đồi Capitol. Thế đa số yếu ớt trong thượng viện hầu như không giúp được gì cho GOP trong suốt năm qua và nay tình thế càng gập ghềnh hơn. Đảng Dân chủ lúc này chỉ cần vận động thêm 1 phiếu chống từ nội bộ GOP là có thể ngăn chặn chương trình nghị sự của Tổng thống Trump, đồng thời tiến gần hơn đến hy vọng tái kiểm soát thượng viện vào tháng 11 năm sau.



Đối với ông Trump, việc phe Dân chủ nắm Đồi Capitol và từ đó có thể tiến hành các cuộc điều tra nhắm vào chính phủ chính là một cơn ác mộng.





Julian Zelizer (chuyên gia tại Trường ĐH Princeton, Mỹ)