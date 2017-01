Băng đảng trong tù tuyên bố giúp trùm ma túy El Chapo vượt ngục

29/01/2017 13:09

Trong đoạn video vừa được đăng tải trên YouTube, 5 phạm nhân đều đeo khăn trùm kín đầu để che giấu danh tính và cả 5 người cùng tuyên bố sẽ giúp Joaquin "El Chapo" Guzman vượt ngục một lần nữa.

Những hình ảnh trong đoạn video cho thấy nó được quay ở nhà tù California nơi Guzman bị giam giữ sau khi được dẫn độ từ Mexico sang Mỹ hồi tuần trước để chịu xét xử trước tòa án New York.

Các phạm nhân trong tù tuyên bố sẽ giải cứu trùm ma tuý El Chapo. Ảnh cắt từ YouTube

Một trong những phạm nhân tuyên bố bằng tiếng Tây Ban Nha: “Chúng ta là những sát thủ sẽ lo cho ông ấy”

Torng đoạn video, nhóm phạm nhân còn nói rằng sẽ kiểm soát nhà tù và huy động hơn 3.500 “binh sĩ” sẵn sàng giúp đỡ Guzman. Thậm chí nhóm tội phạm này còn nói rằng đã tiếp xúc với phụ nữ, điện thoại di động, ma túy và mua chuộc cả cai ngục trong thời gian bị giam giữ.

Một phạm nhân nói: “Chúng tôi muốn nói cho các người biết điều này: nếu các người mang “ngài ấy” ào đây và “ngài” yêu cầu bọn ta giải thoát cho ngài, bọn ta sẽ lập tức đưa ngài ấy ra ngoài”.

Thậm chi một phạm nhân tự xưng là Chucky còn khẳng định: “Mọi thứ đã sẵn sàng cho ông. Những gì ông nói ra là luật lệ. Ông có hơn 3.500 binh sĩ ở đây”.

Một quan chức nhà tù Mỹ khẳng định đoạn phim này được quay trong một nhà tù tư nhân tại thành phố Taft, bang California-Mỹ.

Ông Jill Tyson, phát ngôn viên Cục đặc trách nhà tù liên bang, nói với tờ LA Times: “Sau khi thấy đoạn video, các nhân viên giám sát tại cơ sở của chúng tôi đã bắt đầu làm việc với người điều hành nhà tù để điều tra những cáo buộc về các sai phạm tại cơ sở”.

Sau khi vượt ngục năm 2015 và lẩn trốn trong 6 tháng, Guzman đã bị bắt lại tại Mexico vào năm ngoái và sau đó đã bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với 6 bản cáo trạng khác nhau.

Guzman sau khi bị bắt lại vào năm 2016. Ảnh: AP

Guzman cùng nhiều nhân vật khác bị truy tố vào năm 2009 tại Tòa án Liên bang ở quận Brooklyn, bang New York, vì tội âm mưu nhập khẩu hơn 119.748 cocaine vào Mỹ từ năm 1990 đến năm 2005. Các bị cáo bị cáo buộc tội vận chuyển và lấy ma túy từ các tổ chức ma túy Colombia khác nhau. Ngoài ra, y phải đối mặt với nhiều tội danh ở các bang Arizona, California, Texas, Illinois, New York, Florida và New Hampshire.

Một quan chức cấp cao Mỹ khẳng định Guzman hiện đã ở trong nhà tù Mỹ và sẽ được đưa đến New York.

N. Thương (theo Daily Star Sunday)