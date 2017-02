Bí ẩn bao trùm cái chết của ông Kim Jong-nam

17/02/2017 21:46

Theo đài BBC, những gì chúng ta biết tới nay là cảnh sát bắt giữ 3 người (2 nữ và 1 nam). Cảnh sát Malaysia cho biết nghi phạm nam là bạn trai của nữ nghi phạm người Indonesia - mang hộ chiếu có tên Siti Aishah, 25 tuổi. Theo trang tin Kumparan của Indonesia, hồ sơ lưu giữ tại làng Angke, Tây Jakarta cho thấy cô này có tới 2 bản nhận dạng khác nhau.

Nữ nghi phạm quốc tịch Indonesia khai với cơ quan điều tra rằng một người đàn ông bí ẩn tiếp cận cô tại hộp đêm nơi cô làm việc ở Kuala Lumpur và đề nghị trả công 100 USD để cô đóng cảnh vụ tấn công ông Kim Jong-nam. Trước đó, nữ nghi phạm còn lại - người mặc áo thun trắng in chữ LOL - được cho là khai rằng cô tưởng sự việc là trò đùa và không biết ông Kim Jong-nam là ai.

Cảnh sát Malaysia bảo vệ nghiêm ngặt bệnh viện giữ thi thể ông Kim Jong-nam ở Kuala Lumpur Ảnh: AP

Theo nguồn tin cảnh sát, khi ông Kim Jong-nam ở sân bay hôm 13-2, một phụ nữ bắt chuyện, rồi một người khác lấy một mảnh vải ụp lên mặt ông. Mảnh vải được cho là đã tẩm một loại thuốc độc nào đó. Báo The New Straits Times hé lộ theo hình ảnh do camera giám sát ghi lại, 2 nữ nghi phạm chỉ cần vỏn vẹn đúng 5 giây để sát hại ông Kim. Theo mô tả của mạng China Press ngày 17-2, ông Kim Jong-nam với biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt di chuyển khoảng 15 m tới quầy lễ tân ở tầng 4 của sân bay quốc tế Kuala Lumpur để cầu cứu bằng tiếng Anh. “Đau quá, đau quá, tôi bị xịt hóa chất” - ông Kim Jong-nam nói và sau đó chỉ rên rỉ. Nạn nhân được đưa xuống phòng y tế ở tầng 3, rồi chuyển đến bệnh viện nhưng tử vong trên đường đi.

Thế nhưng, khi tiếp cận các nhân viên tại sân bay, phóng viên đài BBC không nhận được bất cứ thông tin nào. Do đó, còn nhiều vấn đề chưa có lời đáp như hóa chất được sử dụng là gì, ông Kim chết ra sao... Công tác khám nghiệm tử thi đã hoàn tất nhưng vẫn chưa được công bố. Phóng viên BBC cũng không tìm hiểu được ông Kim Jong-nam làm gì ở Malaysia mặc dù ông đến đây khá thường xuyên. Cuối cùng, phóng viên này tìm đến một nhà hàng Hàn Quốc ở Kuala Lumpur mà nạn nhân hay lui tới và được chủ nhà hàng tiết lộ ông Kim luôn mang theo vệ sĩ do “sợ hãi cho tính mạng”.

Cho đến nay, chưa thành viên nào trong gia đình ông Kim tới để yêu cầu trao trả thi thể. Cảnh sát trưởng bang Selangor - Malaysia, ông Abdul Samah Mat, khẳng định họ chỉ trao trả thi thể nạn nhân theo yêu cầu của Triều Tiên sau khi có mẫu ADN của một thành viên gia đình để đối chiếu. Trả lời về khả năng bàn tay nước ngoài liên quan tới vụ án, ông Mohammad Fuzi Harun, Giám đốc văn phòng Lực lượng Đặc nhiệm Malaysia, nói rằng còn quá sớm để kết luận.

