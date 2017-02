Bộ An ninh Nội địa đình chỉ lệnh cấm nhập cư của ông Trump

05/02/2017 09:36

Dân nhập cư từ 7 nước bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh của ông Trump đã có thể trở lại Mỹ. Bảy nước này gồm: Syria, Iraq, Iran, Libya, Yemen, Sudan và Somalia. Khoảng 60.000 thị thực bị thu hồi trước đó sẽ được trả lại cho chủ sở hữu, Bộ Ngoại giao thông báo.

Động thái trên của Bộ An ninh Nội địa được thực hiện sau khi thẩm phán liên bang ở TP Seattle, bang Washington - ông James Robart - ra phán quyết tạm đình chỉ trên cả nước sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Trump. Nhà Trắng hiện đang làm việc để khôi phục lại lệnh cấm của ông Trump.

Thẩm phán James Robart. Ảnh: NBC News

Tổng thống Trump đã mô tả phán quyết của “vị được gọi là thẩm phán” là “nực cười”. “Quan điểm của vị được gọi là thẩm phán này thật nực cười và sẽ bị thay đổi. Khi một đất nước không thể đưa ra tiếng nói về việc ai có thể hay không thể đến và đi, đặc biệt là vì lí do an toàn và an ninh - đó là vấn đề lớn!” - ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội.

Ông Trump thông qua mạng xã hội phản ứng phán quyết của Thẩm phán James Robart. Ảnh: Twitter

Vài giờ sau, ông Trump tiếp tục thông qua mạng xã hội công kích phán quyết của Thẩm phán Robart. “Đất nước của chúng ta sẽ đi đến đâu nếu một vị thẩm phán có thể tạm hoãn lệnh cấm nhập cư của Bộ An ninh Nội địa và tất cả mọi người, kể cả những kẻ có ý đồ xấu, có thể đến Mỹ” - ông Trump khẳng định trên Twitter lúc 3 giờ 44 phút (giờ địa phương) hôm 5-2.

Một giờ trước đó, ông Trump chia sẻ trên Twitter: “Vì lệnh cấm đã bị một vị thẩm phán gỡ bỏ, nhiều kẻ xấu xa và nguy hiểm có thể đổ vào đất nước chúng ta. Một quyết định khủng khiếp”.

Không chỉ ảnh hưởng đến người nhập cư, sắc lệnh được ký kết vào tuần trước của ông Trump còn tạm ngưng nhận người tị nạn trong vòng 120 ngày và không nhận người tị nạn đến từ Syria vô thời hạn. Sắc lệnh này đã gây ra tình trạng hỗn loạn, hoang mang và giận dữ trên khắp nước Mỹ. Hàng loạt cuộc biểu tình sau đó cũng đã nổ ra.

Sắc lệnh cấm nhập cư của ông Trump gây ra tình trạng hỗn loạn, hoang mang và giận dữ trên khắp nước Mỹ. Ảnh: AP

Cao Lực (Theo Independent)