Bóng ma IS ám "trái tim nước Mỹ"

12/12/2017 22:04

Một vụ khủng bố đã xảy ra ngay tại khu vực ga tàu điện ngầm ở Manhattan, gần quảng trường Thời Đại nổi tiếng của TP New York - Mỹ hôm 11-12, bất chấp an ninh được tăng cường sau những cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công khi dịp lễ cuối năm đến gần.



Khó ngăn chặn

Nghi phạm 27 tuổi Akayed Ullah, một cư dân Brooklyn nhập cư từ Bangladesh, đã kích hoạt một quả bom ống mang theo người khi đi qua hành lang dẫn xuống khu vực ga tàu điện ngầm ở trung tâm Manhattan vào giờ cao điểm, khiến hắn bị thương cùng 3 nạn nhân khác. Giới chức trách nói rằng nếu quả bom phát nổ hoàn toàn, con số thương vong sẽ lớn hơn nhiều.

Không mấy bất ngờ khi kẻ tấn công khai với cảnh sát rằng hắn được truyền cảm hứng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và học chế tạo bom trên mạng. Tuy nhiên, một chi tiết được cho là đáng lưu tâm hơn cả: nghi phạm đã sử dụng đai tự sát - hoặc ít ra là một phiên bản tương tự - để tiến hành vụ tấn công. Phiên bản đai tự sát này trông không có vẻ tinh vi, theo lời Cảnh sát trưởng TP New York James O’Neill. Cụ thể, quả bom ống được gắn vào cơ thể của nghi phạm bằng dây buộc và quấn quanh người.

Cảnh sát tuần tra tại trạm xe buýt Port Authority ở New York sau vụ nổ bom do nghi phạm Akayed Ullah (ảnh dưới) gây ra Ảnh: REUTERS, THE NEW YORK TIMES

Tấn công bằng đai bom tự sát từ lâu chẳng còn xa lạ ở những nước như Afghanistan, Iraq, Syria hay đâu đó ở Trung Đông. Tây Âu cũng bắt đầu nếm mùi loại vũ khí hủy diệt này vào tháng 11-2015 khi những kẻ trung thành với IS gây ra vụ tấn công hàng loạt ở Paris, cướp đi sinh mạng 130 người. Thế nhưng, đây dường như là lần đầu tiên có kẻ ôm bom tự sát trên đất Mỹ.

Theo cựu quan chức cơ quan chống khủng bố Sở Cảnh sát New York David C. Kelly, đây có thể là một trong những phương pháp tấn công khó phát hiện và ngăn chặn nhất. Ông cho biết sau sự kiện khủng bố 11-9-2001, cảnh sát Mỹ bắt đầu lên danh sách những tình huống ngoài dự tính và kịch bản như vụ tấn công ở New York nêu trên gần đứng đầu danh sách.

Lỗ hổng

Trong khi đó, Chủ tịch Trung tâm Phân tích chủ nghĩa khủng bố (Pháp) Jean-Charles Brisard cảnh báo TP New York đang là tâm điểm tầm ngắm trong sự thay đổi chiến lược của IS. Mất hết lãnh thổ ở Iraq và Syria, nhóm khủng bố này đang hô hào người ủng hộ tấn công trực tiếp vào thành phố được coi như "trái tim nước Mỹ".

Theo trang Newsweek, IS đang ráo riết lan truyền các hướng dẫn tạo bom tự chế trên toàn cầu thông qua các kênh tuyên truyền mạng xã hội. Vụ nổ mới nhất nêu trên, trước đó không lâu là vụ lao xe tải dịp Halloween khiến 8 người thiệt mạng ở khu Hạ Manhattan, cho thấy sự hiện hữu của bóng ma IS.

Mặt khác, vụ tấn công hôm 11-12 cũng phần nào làm nổi bật lỗ hổng an ninh của TP New York khi lực lượng an ninh khổng lồ vốn đã được tăng cường vẫn không ngăn chặn được những phần tử đánh bom tự sát như Akayed Ullah. Trước đó, đã có nhiều cảnh báo về nguy cơ xảy ra khủng bố vào lễ Giáng sinh sắp tới sau khi IS kêu gọi tấn công tại các nước phương Tây dịp này. Ngoài ra, vụ việc một lần nữa nêu bật sự cấp bách của các biện pháp chống lại các chiến thuật du kích mà IS đang theo đuổi ở nước ngoài sau những thất bại liên tiếp ở Trung Đông.

Đài CNN dẫn một nguồn tin thực thi pháp luật giấu tên nói rằng động cơ của nghi phạm xuất phát từ những hành động gần đây của Israel tại Dải Gaza. Công ty Site Intelligence (Mỹ) chuyên theo dõi các nhóm khủng bố dẫn một kênh tuyên truyền thân IS cho rằng vụ tấn công nêu trên chính là sự trả thù đối với quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trong khi đó, ông chủ Nhà Trắng lại dựa vào vụ việc để nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt cái được ông gọi là "chuỗi nhập cư", sau khi cảnh sát công bố nghi phạm tấn công đã nhập cảnh Mỹ bằng hình thức thị thực dựa trên kết nối gia đình.

THU HẰNG