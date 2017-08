Bức ảnh làm Tổng thống Donald Trump đổi ý về Afghanistan

23/08/2017 12:48

Thông tin trên do báo The Washington Post công bố ngày 22-8. Theo đó, bức ảnh được chụp từ năm 1972, trong ảnh là 3 người phụ nữ đi bộ trên đường phố ở thủ đô Kabul – Afghanistan.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông H.R. McMaster, thuyết phục Tổng thống Donald Trump rằng văn hoá phương Tây có thể quay trở lại Afghanistan nếu Washington gửi thêm quân đội tới nước này.

Khi tham gia tranh cử tổng thống hồi năm ngoái, ứng cử viên của đảng Cộng hòa kịch liệt phản đối sự can thiệp của Mỹ tại Afghanistan. Ông mô tả sự can thiệp đó là "thảm họa", đồng thời cam kết chấm dứt sự can thiệp về quân sự của Mỹ tại Afghanistan.

Bức ảnh những phụ nữ mặc váy ngắn ở thủ đô Kabul. Ảnh: TWITTER

Cựu chiến lược gia trưởng Steve Bannon từng bất đồng với ông McMaster trong việc tăng quân số của lực lượng Mỹ tại Afghanistan từ 8.400 người hiện tại.

Hôm 21-8, vài ngày sau khi ông Bannon bị sa thải, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ gửi thêm binh sĩ tới Afghanistan nhưng không nói rõ bao nhiêu người cũng như thời gian triển khai.

"Người Mỹ đang mệt mỏi vì chiến tranh mà không giành được chiến thắng. Tôi cảm thông với sự thất vọng của họ. Cuối cùng, chúng tôi sẽ chiến đấu và giành chiến thắng" – Tổng thống Donald Trump cho biết.

Cố vấn H.R. McMaster (trái) và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Ông chủ Nhà Trắng còn bị thuyết phục bởi lập luận rằng Mỹ không nên để cho Afghanistan trở thành nơi ẩn náu an toàn cho những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan, đồng thời bác bỏ ý định rút quân về nước và giao công việc trấn áp khủng bố cho các nhà thầu tư nhân.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ở một căn cứ quân sự gần thủ đô Washington, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh phương pháp tiếp cận của ông là "không để cho Afghanistan trở thành nơi trú ẩn an toàn của các tay súng Hồi giáo và để chúng lên kế hoạch tấn công nước Mỹ".

Reuters dẫn lời một số quan chức tiết lộ nhà lãnh đạo Mỹ đã phê chuẩn kế hoạch điều khoảng 4.000 binh sĩ để bổ sung cho lực lượng gồm 8.400 quân nhân Mỹ đang được triển khai tại Afghanistan của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis.

Phạm Nghĩa (Theo The Washington Post)