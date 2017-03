Cháy cô nhi viện, 19 em gái thiệt mạng

09/03/2017 09:02

Sự việc diễn ra tại Cô nhi viện Virgen de Asuncion ở vùng San Jose Pinula, cách TP Guatemala khoảng 25 km về phía Đông Nam. Nhà chức trách Guatemala thông báo với các phương tiện truyền thông rằng ít nhất 19 thi thể bé gái được tìm thấy. 60 trẻ em đã kịp thời chạy thoát. Các bệnh viện địa phương cho biết ít nhất 40 người đang điều trị bỏng.

Ông Oscar Franco, người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa tình nguyện, cho biết những trẻ em tử vong ở độ tuổi từ 14 đến 17. Hỏa hoạn “tấn công” cô nhi viện trong chớp nhoáng. Lính cứu hỏa đương đầu với ngọn lửa, trong khi họ hàng của nhiều trẻ em đang tập trung phía ngoài cô nhi viện mong ngóng. Hình ảnh chụp tại hiện trường cho thấy nhiều thi thể bị thiêu cháy được phủ chăn đặt trong những căn phòng ám khói.

Người thân của nhiều trẻ em tập trung phía ngoài cô nhi viện. Ảnh: REUTERS

Daniel, 16 tuổi, người sống sót sau hỏa hoạn Ảnh: REUTERS

Ông Nery Ramos, người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia Guatemala, cho biết đám cháy do một nhóm thanh niên ở trong cô nhi viện gây ra. Trước đó, cảnh sát phải đến cô nhi viên vãn hồi trật tự sau khi xảy ra vụ bạo động. Theo lời của những đứa trẻ thoát khỏi hỏa hoạn, nguyên nhân chính là do cơ sở vật chất tồi tàn. Sau sự việc, Tổng thống Jimmy Morales tuyên bố 3 ngày quốc tang.

Cô nhi viện Virgen de Asuncion từng bị cáo buộc bởi tình trạng quá tải khi cũng là nơi giam giữ trẻ vị thành niên phạm pháp. Ngoài ra, nơi này cũng xảy ra một số trường hợp bị ngược đãi hay lạm dụng tình dục.

Một ông lão bế cháu gái rời khỏi nhà khi lực lượng Iraq chiến đấu với IS ở Tây Mosul ngày 8-3. Ảnh: REUTERS

Trong một vụ việc khác ở Iraq, 2 vụ đánh bom liều chết xảy ra tại một đám cưới ở ngôi làng Hajjaj, cách TP Tikrit 20 km về phía Bắc, khiến hơn 20 người chết. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm trong vụ tấn công. Tuy nhiên, giới chức nghi ngờ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đứng sau vụ này bởi các cuộc tấn công tương tự do IS thực hiện vẫn thường xuyên xảy ra tại Iraq.

Theo nguồn tin cảnh sát, ngay sau vụ đánh bom đám cưới, đã xảy ra 2 vụ tấn công tương tự nhằm vào lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường.

Ở TP Mosul, quân chính phủ tấn công dồn dập nhằm vào các tay súng Hồi giáo dòng Sunni đang lẩn trốn trong nhà dân, dùng cách bắn tỉa và đánh bom tự sát để cố thủ tại hang ổ cuối cùng của chúng tại Iraq.

H.Bình (Theo BBC, Reuters)