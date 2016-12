Chống IS, lính Mỹ chết vì tự tử nhiều hơn chiến đấu

30/12/2016 18:28

Tờ USA Today dẫn số liệu cho biết trong số 31 binh sĩ Mỹ thiệt mạng kể từ ngày 27-12-2014, có 11 người tự tử và 8 người chết khi tham gia chiến đấu.

Các trường hợp tử vong còn lại bắt nguồn từ một số nguyên nhân như tai nạn, bệnh tật hoặc chấn thương… Trong đó, một trường hợp binh sĩ Mỹ tử vong đang được điều tra.

Số liệu nói trên cho thấy tự tử là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với lực lượng quân nhân Mỹ đang chống IS tại Trung Đông.

11 binh sĩ Mỹ tự tử và 8 người chết khi tham gia chiến đấu tại Trung Đông. Ảnh: AP

Phần lớn chiến dịch quân sự do Washington triển khai đều nhằm mục đích hạn chế thương vong tối đa. Cụ thể, các cuộc tấn công đa số được thực hiện bằng máy bay có người lái hoặc không người lái, tránh đối đầu trực tiếp với kẻ địch.

Do đó, so với số lượng binh sĩ Mỹ thiệt mạng, con số thương vong từ phía IS cao hơn rất nhiều: khoảng 50.000 người, theo tờ USA Today.

Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận các trường hợp thương vong của binh sĩ mình ở nhiều quốc gia, trong đó có Bahrain, Cyprus, Ai Cập, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Qatar, Ả Rập Saudi, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)…

Về nguyên nhân binh sĩ Mỹ tự tử nhiều hơn là chết ngoài chiến trường, nhà khoa học nghiên cứu hành vi cao cấp tại tổ chức Rand Corp, ông Rajeev Ramchand, nhận định: “Tôi nghĩ có nhiều nguyên nhân liên quan tới vấn đề này, chẳng hạn bất ổn tâm lý, căng thẳng sau chấn thương…”.

Thêm vào đó, số vụ tự tử ở Mỹ nói chung đang có xu hướng tăng lên. Riêng trong hàng ngũ quân đội Mỹ, lục quân là quân chủng có tỉ lệ tự tử cao nhất, chiếm 28% trong tổng số 269 vụ tự tử trong quân đội Mỹ.

Tướng Mỹ về hưu Peter Chiarelli cho rằng tự tử là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu. Ông lưu ý trầm cảm và lo âu có thể thay đổi phản ứng trong não, khiến người bị ảnh hưởng hành xử khác thường.

P.Nghĩa (Theo Daily Mail)