Chuyện tình đi cùng năm tháng của vợ chồng ông Obama

12/01/2017 08:56

Duyên phận đã chớm nở khi cô gái Michelle Robinson được chỉ định làm người cố vấn cho chàng trai Barack Obama tại công ty luật Sidley & Austin ở TP Chicago, bang Illinois. Giờ đây, ngày hẹn hò đầu tiên của họ - một buổi xem phim "Do the Right Thing" vào năm 1989 - đang được các nhà làm phim của Hollywood tái hiện lại qua tác phẩm "Southside With You", dự kiến ra rạp ngày 26-8 năm nay.

Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định về một nhà vào năm 1992. Nhờ 1 thập kỷ thường xuyên xuất hiện trước công chúng, những khoảnh khắc bên nhau của vợ chồng ông Obama được ghi lại qua hơn hàng ngàn bức ảnh khác nhau. Từ cảnh bà Michelle tỉ mỉ chỉnh cà-vạt cho chồng đến hành động cho vợ mượn áo khoác của ông Obama đều được các nhiếp ảnh gia Nhà Trắng chụp lại, viết tiếp câu chuyện tình bắt đầu 27 năm trước.

Mới đây, một trong những giây phút cảm động nhất trong bài diễn văn chào tạm biệt của ông Obama tại TP Chicago tối 10-1 là khi ông chuyển sự chú ý sang đệ nhất phu nhân rồi bày tỏ tình yêu và sự ngưỡng mộ đối với người vợ đã đi cùng ông 25 năm qua. Cả ông Obama và bà Michelle đều trở nên đặc biệt xúc động mỗi khi nhắc đến mối quan hệ của hai người.

Chàng trai Barack Obama và vị hôn thê Michelle tại Kenya năm 1992. Ảnh: Obama Family Photo

"Michelle LaVaughn Robinson, cô gái của South Side, trong 25 năm qua, em không chỉ là vợ và mẹ của các con anh mà còn là người bạn thân nhất của anh. Em đã đảm nhận một vị trí mà mình không hề yêu cầu và khiến nó thành của mình với sự duyên dáng, dũng cảm, phong cách và hài hước. Em biến Nhà Trắng thành một nơi thuộc về tất cả mọi người. Và cả một thế hệ đã đặt ra một tầm nhìn mới cao hơn nhờ xem em là hình mẫu. Vì vậy, em đã làm anh và đất nước này cảm thấy tự hào" - trích những phát biểu đầy tình cảm của ông Obama dành cho vợ.

Đáp lại tình cảm của chồng, bà Michelle sau đó đăng lên Twitter một bức ảnh đen trắng chụp gia đình Obama chờ kết quả bầu cử thượng nghị sĩ bang Illinois năm 2004 cùng với lời nhắn đầy yêu thương: "Thật tự hào về POTUS và tất cả những gì chúng ta đã đạt được. Một cuộc hành trình đáng kinh ngạc cùng với những con người xuất sắc. Em yêu anh Barack". (POTUS là từ chung chỉ các tổng thống Mỹ)

Dưới đây là một số khoảnh khắc đáng nhớ của vợ chồng Tổng thống Obama trong suốt 27 năm bên nhau.

Vợ chồng ông Obama trong ngày cưới vào tháng 10-1992. Ảnh: Obama For America

Ông Obama và bà Michelle trong đêm trở thành thượng nghị sĩ Mỹ năm 2004. Ảnh: AP

Hai vợ chồng thân mật tại đêm nhạc của ca sĩ Bruce Springsteen và Billy Joel năm 2008. Ảnh: Callie Shell—Aurora Photos

Ông Obama và vợ tại Đại hội đảng Dân chủ năm 2008. Ảnh:

Một khoảnh khắc thân mật vợ chồng tổng thống Mỹ trong thang máy. Ảnh: Pete Souza—The White House

Ông Obama và vợ rất thường xuyên nắm tay nhau. Ảnh: Pete Souza—The White House

Ảnh: Pete Souza—The White House

Cùng ngắm pháo hoa trên sân thượng Nhà Trắng vào ngày Quốc khánh 4-7-2010. Ảnh: Pete Souza—The White House

Ông Obama hôn vợ say đắm khi xem trận đấu bóng rổ của đội tuyển Olympic Mỹ năm 2012. Ảnh: Pete Souza—The White House

Đệ nhất phu nhân chờ đón chồng tại sân bay John F. Kennedy năm 2012. Ảnh: Pete Souza—The White House

Ông bà Obama khiêu vũ trong đêm dạ tiệc nhân lễ nhậm chức ngày 21-1-2013. Ảnh: Lawrence Jackson—The White House

Bà Michelle một mình ngồi sau khán đài xem chồng phát biểu. Ảnh: Lawrence Jackson—The White House

Vợ chồng ông Obama thích thú trước em bé hóa trang thành Giáo hoàng dịp lễ Halloween năm 2015. Ảnh: Pete Souza—The White House

Bảo Hạnh (Theo Time, ABC News)