Có gì trong văn phòng chống đạn của ông Trump?

17/01/2017 09:57

Phòng làm việc của ông trùm bất động sản Mỹ nằm trên tầng 26 của Tháp Trump và nhìn ra toàn cảnh Công viên Trung tâm. Dĩ nhiên, kính của văn phòng này có khả năng chống đạn để ngăn chặn bất kì vụ ám sát nào.

Khắp nơi trong văn phòng của ông Trump, từ tường, bàn làm việc và kể cả ghế sofa, đều treo đầy các giải thưởng và kỉ niệm chương, bao gồm cả tạp chí Playboy và những bức ảnh cũ của cha ông Trump, trùm bất động sản Fred Trump.

Ngoài ra, tại đây còn có những thứ gợi nhớ đến chiến thắng của vị tỉ phú tại cuộc tranh cử hồi tháng 11, bao gồm một số nón lưỡi trai có in khẩu hiệu của ông Trump: "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" và bản sao của cuốn "Unprecedented" (tạm dịch: Vô tiền khoáng hậu) - một cuốn sách viết về hành trình đến Nhà Trắng của ông Trump.

Cận cảnh bàn làm việc của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ảnh: Daniel Biskup

Dưới đây là danh sách một số món đồ vật trong văn phòng của tổng thống đắc cử:

1. Cuốn "Beautiful Country: A Novel" (tạm dịch: Tiểu thuyết về đất nước xinh đẹp) của nhà văn J.R. Thornton. Đây là một cuốn sách lấy bối cảnh Trung Quốc thời hiện đại, tập trung vào tình bạn giữa một người Mỹ và một bé trai Trung Quốc. Họ gặp nhau khi đang tập luyện tại đội tuyển quần vợt quốc gia của Bắc Kinh.

2. Hai bản sao của cuốn "Unprecedented", một cuốn sách của đài CNN về chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử 2016.

3. Giải thưởng nhân đạo A Tree of Life (tạm dịch: Cây đời) do Quỹ Quốc gia Do Thái trao tặng.

4. Giải thưởng xây dựng America's Cup. Trước đây, ông Trump từng tài trợ cho một chiếc thuyền buồm của Mỹ trong cuộc đua thuyền danh giá bắt đầu từ năm 1851 này.

5. Tài sản quý giá nhất của ông Trump, giải thưởng nhân đạo Sholom, cũng do cộng đồng người Do Thái trao tặng.

6. Một bức ảnh của cha ông Trump, ông Frederick, người qua đời năm 1999 ở tuổi 93. Ông Frederick cũng là một trùm bất động sản và là nguồn cảm hứng của con trai.

7. Giải thưởng dành cho người yêu nước mang tên Nathan Hale, một binh sĩ Mỹ bị Anh tử hình năm 1776 khi mới 21 tuổi. Ông Trump được trao tặng giải này năm 2015.

8. Băng khẩu hiệu từ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump, có in câu "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Ảnh: Times Newspaper

9. Một số bản sao của tờ Financial Times.

10. Nhiều bản tạp chí Time vinh danh ông Trump là Nhân vật của Năm.

11. Bản sao của tạp chí GQ có hình ông Trump trên trang bìa.

11. Một chiếc boomerang do Câu lạc bộ Diễn đàn trao tặng năm 1995 khi ông Trump đưa công ty trở lại thành công sau sự sụp đổ của thị trường bất động sản những năm 1980.

13. Một bức ảnh chụp ông Trump cùng với ông John F. Kennedy Jr, con trai của Tổng thống Mỹ thứ 35 JFK.

14. Bức ảnh bìa của tạp chí Playboy năm 1990. Ông Trump là một trong số ít những người đàn ông được xuất hiện trên trang bìa tạp chí này.

15. Một số tạp chí vinh danh The Apprentice (tạm dịch: Người tập sự) là chương trình truyền hình số 1 tại Mỹ vào năm 2004.

Bảo Hạnh (Theo Daily Mail)