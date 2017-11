Con rể Tổng thống Trump bị gạt ra rìa?

27/11/2017 22:55

Tờ The Washington Post cho rằng bản thân chuyến đi Ả Rập Saudi cách đây 1 tháng - gặp Thái tử Mohammed bin Salman nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho hòa bình giữa Israel và Palestine - cho thấy ông Kushner là một nhân vật vừa ở gần trung tâm quyền lực vừa ngày càng bị cách ly.



Trước đây, Kushner dường như có mặt ở mọi cuộc họp và trong mọi bức hình chụp. Dù vậy, ông ta gần đây không còn xuất hiện trước công chúng và nắm giữ vai trò hạn chế hơn ở hậu trường, theo một số đồng nghiệp của ông này. Báo The New York Times tiết lộ ông Kushner không còn là cố vấn hàng đầu của ông chủ Nhà Trắng nữa. Ngoài ra, vai trò của Kushner trong các cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ và khả năng cản trở công lý cũng khiến ông này trở thành mối nguy tiềm tàng đối với Tổng thống Trump.

Ông Jared Kushner lắng nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp ở Nhà Trắng đầu tháng 11 Ảnh: THE WASHINGTON POST

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi tại văn phòng ở cánh Tây Nhà Trắng hồi đầu tháng, Kushner đưa ra phiên bản của riêng mình liên quan đến truyện cổ tích về con cáo - biết nhiều chuyện - và con nhím - chỉ biết một điều quan trọng. "Thời kỳ tranh cử, tôi giống con cáo hơn, tôi phải biết nhiều và nhanh chóng làm chủ nhiều kỹ năng. Khi đến thủ đô Washington, tôi hiểu rằng các vấn đề ở đây quá phức tạp nên tôi giống con nhím hơn, đào sâu và dành thời gian, công sức để cố gắng thúc đẩy sự thay đổi đối với những vấn đề mình quan tâm sâu sắc" - ông giải thích.

Theo báo The Washington Post, các đồng minh nhận xét việc ông Kushner rút vào hậu trường ở cánh Tây phản ánh bản chất làm việc chăm chỉ và không muốn trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, những ai không ưa ông lại cho rằng điều này xuất phát từ những sai lầm gây ra bởi sự ngây thơ về chính trị của ông.

Vai trò của ông Kushner còn chịu tác động bởi Chánh Văn phòng Nhà Trắng John F. Kelly. Một trong những điều kiện ông Kelly đưa ra để nhận công việc này là mọi người, kể cả Kushner và vợ ông ta (bà Ivanka Trump, con gái ông Trump), phải thông qua mình nếu muốn tiếp cận tổng thống. Ông Kelly cũng nói rõ Kushner phải báo cáo công việc với mình. Theo một nhân vật Đảng Cộng hòa thường xuyên tiếp xúc với Nhà Trắng, đây là một phần nỗ lực của ông Kelly nhằm gạt con rể tổng thống ra rìa.





Lục San