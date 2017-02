Con trai ông Kim Jong-nam đang tới Malaysia

20/02/2017 21:04

Theo Reuters, Kim Han-sol, 21 tuổi, đi máy bay của hãng hàng không AirAsia, khởi hành từ Macau đến thủ đô Kuala Lumpur- Malaysia. Người này dự kiến xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA2) khoảng 19 giờ 50 phút (giờ địa phương).

Báo The Star cùng một số phương tiện truyền thông quốc tế của Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc trước đó cũng nhận được thông báo con trai của ông Kim Jong-nam sẽ tới sân bay KLIA2 vào tối 20-2.

Một nguồn tin khác cho biết cụ thể Han-sol bay từ Macau trên chuyến bay số hiệu AK8321, tới vào lúc 19 giờ 40 phút, sớm hơn 10 phút so với thông tin do báo The Star đưa.

Kim Han-sol, con trai của ông Kim Jong-nam với người vợ thứ hai. Ảnh: SCMP

Hiện chưa rõ Han-sol sẽ gặp ai khi tới Malaysia. Chính quyền Kuala Lumpur đã từ chối bàn giao thi thể ông Kim Jong-nam (anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) cho phía Bình Nhưỡng, đồng thời tiến hành khám nghiệm pháp y, bất chấp đề nghị không kiểm tra thi thể ông Kim Jong-nam của Triều Tiên.

Theo báo Chosun Ilbo, người vợ thứ hai của ông Kim Jong-nam, bà Ri Hye-kyong (tên khác là Jang Kil-son, 42 tuổi) cùng 2 con Kim Han-sol (21 tuổi) và Kim Sol-hui (18 tuổi) đều là công dân Macau. Trong khi vợ và con trai đầu tiên của ông Kim Jong-nam sống ở Bắc Kinh – Trung Quốc.

Về bà Ri Hye-kyong, một nguồn tin ở Macau nói rằng bà là một phụ nữ giản dị, phong cách thoải mái và rất cởi mở. Han-sol (từng học tại Bosnia và Pháp) và em gái Sol-hui đều được học tại các trường quốc tế ở Macau, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) thông tin. “Đó là những đứa trẻ có tuổi thơ rất bình thường, chúng rất thích tham gia các hoạt động. Cho đến nay, chúng luôn cảm thấy an toàn khi ở Macau” – nguồn tin chia sẻ.

Kể từ khi ông Kim Jong-nam được thông tin là “bị đầu độc” tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2, gia đình nạn nhân vẫn chưa thể tiếp cận để làm rõ vụ việc.

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, The Star)