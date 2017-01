Công an 2 thành phố Trung Quốc đối đầu nhau?

04/01/2017 12:42

Vụ việc trên liên quan đến chuyện tịch thu xe cộ cũng như các thiết bị khai thác mỏ bị cho là trái phép hôm 30-12 năm ngoái.

Theo cư dân mạng, 8 giờ sáng ngày 30, công an TP Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây tiến hành xử lý việc khai thác cát trái phép tại điểm giáp ranh với TP Trùng Khánh, thu giữ ô tô và máy móc bất hợp pháp. Thế nhưng, khi đang trên đường áp tải số xe và máy móc bất hợp pháp này, họ bị cảnh sát và cơ quan liên quan của TP Trùng Khánh chặn lại.

Lãnh đạo Sở Công an TP Hưng Bình cho biết hiện hai phía đang điều tra. Ảnh: CQCB.COM

Sự việc này dẫn đến chuyện đấu súng giữa hai bên. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày nay, nhiều nhân chứng kể lại rằng họ nghe ít nhất 3 tiếng súng nổ trong vụ đối đầu trên nhưng không biết con số thương vong.

Cư dân mạng cho biết cuối cùng cả hai bên vẫn hòa giải được. Đến trưa 31-12, toàn bộ các công cụ bất hợp pháp đã được đưa về cất giữ tại Sở công an TP Hưng Bình.

Chiều 2-1, lãnh đạo Sở Công an TP Hưng Bình trả lời phóng viên báo Trùng Khánh Buổi sáng rằng hiện hai phía đang điều tra theo lệnh của cấp trên về vụ công an Hưng Bình đối đầu với công an Trùng Khánh như thông tin lan truyền trên mạng.

Cư dân mạng Trung Quốc lan truyền các bức ảnh hiện trường nơi hai bên đụng độ.

H.Bình (Theo Trùng Khánh Buổi sáng)