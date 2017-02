Cuộc họp báo “chưa từng có” tại Nhà Trắng

25/02/2017 08:50

Người đứng đầu văn phòng của báo The New York Times tại Washington khẳng định với báo The Washington Post rằng những phóng viên Nhà Trắng “kinh nghiệm nhất” của họ “chưa bao giờ chứng kiến vụ việc nói trên”.

Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) đã phản đối vụ việc nói trên. “WHCA quyết liệt phản đối cách thức xử lý buổi họp báo hôm nay của Nhà Trắng” – WHCA khẳng định trong một tuyên bố.

Cũng trong tuyên bố của mình, WHCA kêu gọi các hãng tin chia sẻ tin tức cho nhau. “Chúng tôi khuyến khích các hãng tin được tham dự buổi họp báo chia sẻ thông tin với những hãng tin không được tham dự. WHCA sẽ bàn bạc vụ việc này với nhân viên Nhà Trắng”.

Theo Business Insider, hãng tin AP và tạp chí Time đã tẩy chay cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 24-2 sau khi các hãng tin khác không được phép tham dự. Theo các trang tin và báo Axios, Los Angeles Times, BuzzFeed và hầu hết hãng tin nước ngoài đều bị cấm tham dự buổi họp báo nêu trên.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer. Ảnh: Reuters

Trước đó, vào tuần này, cả New York Times và CNN đều khẳng định rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn Cục Điều tra Liên bang (FBI) hỗ trợ trong việc làm mất uy tín thông tin nói về mối quan hệ giữa phụ tá của ông Trump với Nga.

Phóng viên Bret Baier của Fox News thông qua mạng xã hội Twitter cho hay: “Một số phóng viên của CNN và New York Times đứng lên cùng với Fox News khi chính quyền công kích chúng tôi và cố loại chúng tôi ra khỏi một cuộc họp báo của Nhà Trắng mà lẽ ra tất cả các hãng tin có giấy chứng nhận được phép tham dự”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Spicer sau đó khẳng định với các phóng viên được cho phép tham dự họp báo rằng ông nghĩ chính quyền đã “thể hiện sự phong phú của khả năng tiếp cận”. Ông Spicer còn nói thêm rằng không có gì bất thường về cuộc họp báo hôm 24-2.

Cao Lực (Theo Business Insider)