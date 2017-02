Đại bàng Pháp diệt UAV khủng bố

22/02/2017 18:10

Vào năm 2016, quân đội Pháp chào đón 4 “thành viên đặc biệt” gia nhập lực lượng. Đó là 4 con chim đại bàng vàng mang tên d'Artagnan, Athos, Porthos và Aramis. Chúng có sứ mệnh tiêu diệt UAV của bọn khủng bố sau khi trải qua một khóa huấn luyện khắc nghiệt.

Trong đoạn video do đài Sky News đăng tải gần đây, những con đại bàng đuổi theo những chiếc UAV trên bãi cỏ xanh, mổ liên tục vào mục tiêu cho đến khi nó rớt xuống mặt đất. Người huấn luyện sau đó “thưởng công” cho chúng bằng thịt tươi.

Hồi tháng 2-2017, d'Artagnan đã thực hiện bài kiểm tra từ tháp kiểm soát quân sự trên một cánh đồng tại Pháp. Con chim lao về phía chiếc UAV thử nghiệm, bao phủ 200 m trong vòng 20 giây và triệt hạ mục tiêu xuống đám cỏ cao ngút.

Chỉ huy lực lượng không quân Pháp cho biết ý tưởng sử dụng đại bàng để phá hủy UAV đang phát triển rất tốt.

UAV cỡ nhỏ đang là phương tiện phổ biến được các nhóm khủng bố, đặc biệt là IS, sử dụng trên chiến trường. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Vào tháng trước, AP đưa tin một nhóm binh sĩ Iraq ở TP Mosul xả súng điên cuồng lên bầu trời sau khi bị một chiếc UAV cỡ nhỏ thả bom. Những tên khủng bố dễ dàng mua UAV từ cửa hàng đồ chơi rồi cải tiến để biến chúng thành vũ khí nguy hiểm.

Đây cũng là chiến thuật được tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng gần đây. Chúng đã thông báo thành lập đơn vị “Máy bay không người lái Mujahideen” trang bị bom và khẳng định giết hoặc làm bị thương ít nhất 39 binh sĩ Iraq chỉ trong 1 tuần bằng phương tiện này.

Người phát ngôn liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu tại Iraq, đại tá John L. Dorrian, cho rằng UAV nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự tái chiếm Mosul – thành trì cuối cùng của IS tại Iraq.

Tuy nhiên, một quan chức Lầu Năm Góc thừa nhận liên quân Mỹ phải đề ra biện pháp đối phó với máy bay không người lái của IS, bao gồm xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và gây nhiễu điện tử. Đồng thời, cần đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm các nhà máy cải tiến UAV cũng như các địa điểm mà những UAV này xuất phát để thực hiện nhiệm vụ.

Kể từ đầu năm 2015, người Pháp đã quan tâm đến mối đe dọa từ UAV sau khi một chiếc máy bay bay qua dinh tổng thống - một địa điểm quân sự hạn chế. Dù không để lại hậu quả nhưng một loạt vụ tấn công chết người ở Pháp sau đó, bao gồm vụ khủng bố liên hoàn ở thủ đô Paris hồi tháng 11-2015, buộc giới chức nước này đề ra biện pháp phòng ngừa.

Họ muốn triệt hạ UAV mà không cần bắn chúng vì có thể biến thành thảm họa nếu UAV mang chất nổ và rơi xuống khu vực đông dân cư.

Sắp tới, 4 con chim đại bàng của quân đội Pháp sẽ được trang bị những công nghệ cao để đối phó hiệu quả hơn với UAV. “Quân đội đang thiết kế găng làm bằng da và Kevlar - một vật liệu chống nổ nhằm bảo vệ móng vuốt của đại bàng” – một hãng tin của Pháp tiết lộ.

Phạm Nghĩa (Theo The Washington Post)