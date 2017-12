Đài Loan: Cháy nhà máy, 2 người Việt tử vong

14/12/2017 11:26

Trang Focus Taiwan đưa tin vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy sản xuất tấm che cửa sổ năng lượng mặt trời ở quận Luzhu, TP Taoyuan.

Ngọn lửa bùng lên lúc 2 giờ ngày 14-12 (giờ địa phương) tại một cầu thang dẫn đến ký túc xá nơi 12 công nhân Việt Nam cư trú. 1 người không có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó.

Vụ hỏa hoạn tại quận Luzhu, TP Taoyuan. Ảnh: FOCUS TAIWAN

Trong số 11 công nhân người Việt bị ảnh hưởng, 5 người đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện để điều trị. Trong số này, một người đàn ông họ Chu, 30 tuổi, nhảy từ tầng 2 xuống đất và người đàn ông họ Nguyen, 26 tuổi, bị bỏng ở tay và chân. Hai người này đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Taoyuan.



Lực lượng cứu hỏa vẫn đang tìm kiếm 4 công nhân còn mất tích.



Sở Cứu hỏa TP Taoyuan đã huy động 107 nhân viên, 43 xe cứu thương và xe cứu hỏa tới hỗ trợ. Ngọn lửa được khống chế lúc 6 giờ 10 phút cùng ngày và nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng cứu hỏa tin rằng đám cháy bắt nguồn từ ký túc xá 2 tầng, sau đó cháy lan sang tầng 1 của nhà máy - nơi để các tấm nhựa PET và tấm cách điện. Cả một khu vực có diện tích 1.000 m2 đã chìm trong biển lửa.

Nhà máy xảy ra sự cố do Công ty Sican Co., LTD., thành lập từ năm 1998, điều hành. Nhà máy này chuyên sản xuất tấm che cửa sổ ô tô, tấm bảo vệ sơn gốm và tấm carbon gốm nano cho các tòa nhà.

Phạm Nghĩa (Theo Focus Taiwan)