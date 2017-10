Đảng Cộng hòa điều tra ông Obama và bà Clinton

25/10/2017 13:23

Đài BBC hôm 24-10 biết ngoài động thái nói trên, 2 ủy ban khác của đảng Cộng hòa cũng sẽ xem xét lại quyết định không buộc tội cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton liên quan tới bê bối sử dụng email cá nhân cho công việc.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Bob Goodlatte và Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Trey Gowdy là những người công bố các cuộc điều tra chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama. Họ muốn biết lý do tại sao cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey tiết lộ cuộc điều tra bà Clinton mà không phải là điều tra mối liên hệ giữa các trợ lý của Tổng thống Donald Trump với Nga.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Bob Goodlatte. Ảnh: JUDICIARY COMMITTEE

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Devin Nunes (đảng Cộng hòa), tuyên bố mở cuộc điều tra việc cho phép bán một công ty khai thác mỏ Canada có hoạt động ở miền Tây nước Mỹ. Theo đó, Công ty Uranium One – sản xuất 1/5 lượng uranium cung cấp cho Mỹ - đã được công ty nhà nước Nga Rosatom mua lại cách đây 7 năm.

Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời bà Clinton bị cáo buộc đã giúp thông qua thỏa thuận trên. Tuần trước, báo The Hill đưa tin FBI đang điều tra cáo buộc Moscow tìm cách gia tăng ảnh hưởng trong ngành hạt nhân Mỹ bằng cách hối lộ và tống tiền.

Cả 2 báo The Hill và The New York Times đều cho biết các quan chức hạt nhân Nga và Chủ tịch Công ty Uranium One đã quyên góp hàng triệu USD cho quỹ từ thiện của bà Clinton.

Tổng thống Donald Trump trong một thông điệp trên Twitter đã viết rằng: "Thỏa thuận uranium với Nga – được sự giúp đỡ của bà Clinton và chính quyền cựu Tổng thống Obama - là câu chuyện lớn nhất mà ‘các phương tiện truyền thông đưa tin giả’ không muốn theo đuổi!".

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Devin Nunes (phải). Ảnh: AP

Các thành viên đảng Dân chủ lên án cuộc điều tra nhắm vào ông Obama và bà Clinton, mô tả đó là "chiến thuật nghi binh của phe Cộng hòa". Tất cả diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với những phàn nàn về chính trị.

Các trợ lý trong chiến dịch tranh cử của ông chủ Nhà Trắng hiện bị quốc hội điều tra vai trò có thể có trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái. Họ bị cáo buộc "thông đồng với Nga để giúp ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng".

