Đánh IS, chỉ huy Iran thiệt mạng

27/05/2017 20:42

Theo hãng tin AP, tướng Nasiiri là cố vấn cho Tư lệnh Lực lượng Quds của Iran, Qassem Soleimani - người tham gia cuộc chiến chống IS từ năm 2014.

Quan chức Iraq giấu tên tiết lộ chỉ huy cấp cao của IRGC thiệt mạng hôm 26-5 (giờ địa phương). Đây là chỉ huy cấp cao đầu tiên của Iran bị giết chết trong cuộc chiến tại TP Mosul.

Bên trong thành trì cuối cùng của IS này, liên quân Iraq được sự hậu thuẫn của Mỹ bắt đầu chiến dịch tái chiếm Thành cổ vào sáng 27-5. IS hiện bị co cụm tại một vài khu phố trong và xung quanh Thành cổ, nơi có những con đường chật hẹp và mật độ dân cư dày đặc.

Máy bay liên quân trước đó 1 ngày đã thả truyền đơn xuống Mosul để kêu gọi người dân sơ tán. Chính quyền Baghdad có ý định đảm bảo an toàn cho dân thường vì các tay súng IS nhiều lần nhắm mục tiêu vào họ bằng vũ khí hạng nhẹ cũng như súng cối.

Hơn 730.000 người đã sơ tán khỏi Mosul bất chấp cảnh báo từ chính phủ. Ảnh: AP

Hành động trên đánh dấu sự thay đổi về chiến thuật của liên quân Iraq. Hồi tháng 10 năm ngoái, khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Mosul, Baghdad khuyến khích người dân ở yên trong nhà. Tuy nhiên, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc (LHQ), hơn 730.000 người đã sơ tán khỏi Mosul bất chấp cảnh báo từ chính phủ. LHQ cho biết thêm trong vài ngày tới, ít nhất 200.000 người khác cũng tìm cách di chuyển đến nơi an toàn.

"Cả lực lượng Iraq và IS đều phải có nghĩa vụ bảo vệ dân thường theo luật pháp quốc tế" – tuyên bố của LHQ nhấn mạnh. Ước tính hơn 100.000 người vẫn bị mắc kẹt trong các khu vực do IS kiểm soát.

Trong khi liên quân Iraq được Mỹ hậu thuẫn tập trung chiến đấu bên trong Mosul, một nhóm quân đội tên gọi Lực lượng Huy động nhân dân Iraq (PMF) nhiều ngày qua hoạt động chủ yếu từ các vùng sa mạc đến khu vực phía Tây thành phố, mục đích bảo vệ khu vực biên giới giáp Syria. PMF được Iran cung cấp vũ khí, đào tạo và cố vấn.

Phạm Nghĩa (Theo AP)