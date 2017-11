Iraq: Phát hiện 400 thi thể bị IS hành quyết

12/11/2017 10:19

Hawija cách phía Bắc Baghdad 240 km và được giải phóng vào tháng rồi sau khi bị IS kiểm soát từ năm 2013.

Thống đốc tỉnh Kirkuk, ông Rakan Said, cho biết các ngôi mộ tập thể này được tìm thấy tại khu vực al-Bakara, cách phía Bắc TP Hawija 3 km. Trước thời điểm 2011, nơi đây từng là căn cứ không quân của Mỹ.

Một số nạn nhân mặc quần áo bình thường, nhưng phần lớn mặc trang phục tử tù màu đỏ của IS. Ông Said khẳng định căn cứ nêu trên đã "biến thành một khu vực xử tử" tù nhân của IS.

Tướng Mortada al-Luwaibi cho biết quân đội Iraq tìm được các ngôi mộ nêu trên sau khi nhận được thông tin từ dân địa phương.

Hawija cách phía Bắc Baghdad 240 km. Ảnh: BBC

Ông Saad Abbas al-Nuaimi, một người chăn cừu trong khu vực, tiết lộ với CNN rằng ông thấy các tay súng IS chở các tù nhân đến khu vực và xử tử họ. Ông cho biết có 5 ngôi mộ tập thể lớn ở khu vực al-Bakara.

Quân đội Iraq đã tìm thấy hàng chục ngôi mộ tập thể ở những khu vực từng bị IS kiểm soát. Năm ngoái, một cuộc khảo sát mộ tập thể được AP tiến hành đã xác định được 72 địa điểm, chứa khoảng 5.200 – 15.000 thi thể.

Ở một diễn biến khác, IS hôm 11-11 tái chiếm toàn bộ khu vực Albu Kamal, thị trấn biên giới phía Đông Syria.

Lực lượng chính phủ Syria cùng quân đồng minh đến từ Lebanon, Iraq và Iran giành lại quyền kiểm soát Albu Kamal vào ngày 9-11 nhưng chỉ 2 ngày sau đó, IS đã tái chiếm lại khu vực này bằng các cuộc phản công và phục kích dữ dội.

Trong khi đó, ở bên kia biên giới, quân đội Iraq ngày 11-11 đã giải phóng nhiều ngôi làng từ tay IS. Người chỉ huy chiến lược, Tướng Abdelamir Yarallah, cho biết các lực lượng Iraq đã tái chiếm khu vực Rumana cùng 10 ngôi làng khác.

Hiện tại, quân đội Iraq tiếp tục tiến quân về hướng thung lũng sông Euphrates để giải phóng Rawa, thị trấn Iraq cuối cùng bị IS chiếm giữ.

Các tay súng IS. Ảnh: NDTV

IS giành lại quyền kiểm soát Albu Kamal giữa lúc hai tổng thống Mỹ và Nga trong một tuyên bố chung khẳng định "không có giải pháp quân sự" cho cuộc chiến Syria kéo dài 6 năm.

Mỹ và Nga từ lâu đã ủng hộ các phe đối lập nhau ở Syria. Tuy nhiên, điện Kremlin hôm 11-11 tuyên bố Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin đã có những trao đổi tích cực trong cuộc gặp gỡ ngắn bên lề APEC 2017 diễn ra tại Việt Nam.

Ông Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin cũng xác nhận "quyết tâm đánh bại IS".

Cao Lực (Theo BBC, CNN, NDTV)