Iraq tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống IS

09/12/2017 21:08

Theo AP, phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô Baghdad, Thủ tướng Haider al-Abadi tuyên bố các lực lượng Iraq đã giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực biên giới giáp Syria. Phát ngôn viên của ông al-Abadi nói thêm cuộc chiến chống IS đã hoàn toàn chấm dứt.

Tướng Abdul-Amir Rasheed Yar Allah, chỉ huy cấp cao của quân đội Iraq, thông báo hôm 9-12 (giờ địa phương): "Tất cả lãnh thổ của Iraq đều đã được giải phóng khỏi bọn khủng bố Daesh (tên viết tắt của IS). Lực lượng của chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát khu vực biên giới Iraq – Syria".

Thông báo trên được đưa ra 2 ngày sau khi Nga cho biết nước này đã hoàn thành nhiệm vụ đánh bại IS ở nước láng giềng Syria.

Thủ tướng Iraq (giữa) tuyên bố đánh bại IS ở Mosul hồi tháng 7. Ảnh: REUTERS

Vào mùa hè năm 2014, IS trỗi dậy và kiểm soát 1/3 lãnh thổ Iraq, bao gồm cả Mosul - thành phố lớn thứ hai Iraq. Trong vòng 3 năm rưỡi, Baghdad với sự hỗ trợ của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu từng bước chiếm lại các khu vực do IS kiểm soát.

Hồi tháng 11, lực lượng Iraq tái chiếm thị trấn cuối cùng của IS tại nước này - Rawah, gần biên giới Syria. Trong những tuần tiếp theo, họ tiếp tục truy quét IS ra khỏi các vùng sa mạc phía Tây.

Chiến thắng đáng kể của quân đội Iraq là tái chiếm thành trì Mosul của IS vào đầu năm nay. Thủ tướng al-Abadi tuyên bố chiến dịch chống IS kết thúc vào tháng 7 nhưng đụng độ vẫn tiếp diễn bên trong thành phố nhiều tuần sau đó.

Hiện chính phủ Iraq đang phải đối mặt với thách thức tái thiết đất nước. Cuộc chiến kéo dài đã tàn phá nhiều khu vực, trong khi khoảng 3 triệu người dân Iraq vẫn còn đi sơ tán.

Tại Syria, IS cũng lâm vào đường cùng sau khi để mất thành trì Raqqa ở miền Bắc. Một số tay súng IS được nhìn thấy ẩn náu ở các vùng nông thôn Syria, số khác được cho là đã trốn qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Phạm Nghĩa (Theo AP, BBC)