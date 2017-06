13/06/2017 11:07

Giọng nói trong đoạn ghi âm trên được cho là của người phát ngôn chính thức của IS, Abi al-Hassan al-Muhajer.

Tên này kêu gọi người ủng hộ tấn công hàng loạt nước trong dịp lễ Ramadan, kéo dài từ ngày 27-5 đến 25-6. Những mục tiêu được nói đến là Mỹ, châu Âu, Nga, Úc, Iraq, Syria, Iran và Philippines.



Tính xác thực của đoạn ghi âm nói trên - được phát tán thông qua kênh của IS trên ứng dụng nhắn tin mã hóa Telegram hôm 12-6 - chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, giọng nói trong đoạn ghi âm rất giống với một thông điệp trước đó của IS.

Giọng nói trong thông điệp mới nhất cũng ca ngợi vụ tấn công ở thủ đô Tehran - Iran vào tuần rồi.

Đây không phải là lần đầu tiên IS kêu gọi tấn công trong dịp Ramadan. Từ đầu năm đến giờ, nhóm này đã nhận trách nhiệm một loạt vụ tấn công ở Anh, Ai Cập, Iran và Philippines, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.





IS kêu gọi tấn công nhiều nước dịp Ramadan năm nay. Ảnh: Reuters

Lời kêu gọi tấn công nói trên được dưa ra giữa lúc mối đe dọa khủng bố từ IS đang tăng, trong đó máy bay hành khách là một mục tiêu tiềm tàng.



Tờ The New York Times hôm 12-6 dẫn lời 2 quan chức Mỹ giấu tên cho biết tình báo Israel đã phát hiện IS đang chế tạo ra loại bom giống hệt pin máy tính xách tay để có thể vượt qua hệ thống kiểm tra an ninh ở sân bay.

Phát hiện trên có được sau khi chuyên gia máy tính Israel xâm nhập được vào một mạng lưới của bọn chế tạo bom tại Syria vài tháng trước.

Từ thông tin được Israel chia sẻ, Bộ An ninh Nội địa Mỹ hồi tháng 3 đã ban hành lệnh cấm mang thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại di động trên khoang hành khách của các chuyến bay đến Mỹ từ 10 sân bay ở Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông và Bắc Phi.

Cũng trong ngày 12-6, Bộ Tài chính Mỹ công bố biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào 2 thủ lĩnh IS bị cáo buộc sản xuất vũ khí hóa học.

Hai tên này là Attallah Salman Abd Kafi al-Jaburi, phụ trách các cơ sở chế tạo bom và Ibrahim Hussayn Tah al-Azawi, có liên quan tới việc sản xuất vũ khí hóa học, tại Iraq.



Bộ Tài chính Mỹ cho biết đây là lần đầu tiên Washington trừng phạt thành viên IS vì cáo buộc liên quan đến vũ khí hóa học.

