IS sắp mất hết lãnh thổ ở Syria, Iraq

04/11/2017 11:43

Sáng sớm ngày 3-11, quân đội Syria tuyên bố tái chiếm Deir al-Zour, nằm ở bờ Tây sông Euphrates, là thành phố lớn và quan trọng nhất ở miền Đông Syria, đóng vai trò trung tâm sản xuất dầu mỏ của nước này

Sau đó cùng ngày, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát al-Qaim, thị trấn biên giới nơi sông Euphrates chảy từ Syria vào Iraq.

Lực lượng Iraq cho biết họ còn tái chiếm được đồn biên giới cuối cùng giữa khu vực Iraq và Syria từ tay IS.

Tháng trước, quân đồng minh Syria do Mỹ hậu thuẫn tái chiếm TP Raqqa - Syria. Trước đó, vào tháng 7, Mosul – thành phố lớn thứ 2 của Iraq, cũng được giải phóng khỏi tay IS sau nhiều tháng chiến đấu.

IS mất quyền kiểm soát 2 trong số những thành trì cuối cùng ở Syria và Iraq trong một ngày. Ảnh: Reuters

Tại sao đây là những mất mát to lớn?

IS kiểm soát phần lớn Deir al-Zour kể từ năm 2014. Khu vực này quan trọng vì nó giáp biên giới Iraq.

Mặc dù quân đội Syria tuyên bố đã tái chiếm được Deir al-Zour, một số thông tin khác nói rằng lực lượng chính phủ Syria và quân đồng minh đang truy quét những phần tử IS còn sót lại.

Al-Qaim là vùng lãnh thổ mới nhất mà IS đánh mất tại Iraq. Chiến dịch tái chiếm al-Qaim và vùng lân cận được triển khai vào tuần rồi. IS xem khu vực nằm ở 2 phía của biên giới này là "tỉnh Euphrates" để chuyển quân, vũ khí…giữa Iraq và Syria.

IS còn kiểm soát vùng lãnh thổ nào?

Ở Syria, IS chỉ còn kiểm soát một số khu vực thuộc tỉnh Deir al-Zour. Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và lực lượng chính phủ Syria vẫn đang tiến hành các chiến dịch riêng biệt ở Deir al-Zour nhằm tái chiếm Albu Kamal, thị trấn quan trọng cuối cùng do IS chiếm giữ ở bờ Tây sông Euphrates.

Lực lượng chính phủ hiện còn cách Albu Kamal khoảng 40 km và đang chuẩn bị tiến hành trận chiến cuối cùng giải phóng khu vực này.

Một nguồn tin quân đội Syria khẳng định với Reuters rằng trận đánh cuối cùng ở Albu Kamal nhiều khả năng sẽ diễn ra không mấy khốc liệt vì nhiều tay súng IS đang đầu hàng ở nhiều khu vực khác.

"Một số tay súng sẽ chiến đấu đến chết, nhưng chúng sẽ chẳng làm được gì. Chúng đang bị bao vây từ mọi phía, không còn nguồn tiếp viện, tinh thần sụp đổ. Do đó, mọi yêu tố sức mạnh của chúng đã không còn" – Reuters dẫn nguồn tin cho biết.

Ở một số khu vực khác, Lực lượng SDF do Mỹ hậu thuận và quân chính phủ Sryia do Nga hậu thuẫn đã tái chiếm được nhiều vùng lãnh thổ.

IS còn mất quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ vào tay lực lượng chính phủ Iraq trong những tháng gần đây. Quân đội Iraq hiện đang giải phóng các khu vực dọc sông Euphrates ở bên kia biên giới Syria.

Lực lượng đồng minh do Mỹ dẫn đầu cho biết hiện còn khoảng 1.500 tay súng IS trong khu vực.

IS hiện đã bị đánh bật ra khỏi khoảng 95% diện tích lãnh thổ chúng từng kiểm soát ở Iraq và hơn 4,4 triệu người dân Iraq đã được giải thoát khỏi tay chúng, theo lực lượng đồng minh do Mỹ dẫn đầu.

Cao Lực (Theo BBC, Reuters)