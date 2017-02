IS suy yếu, Mỹ chuẩn bị tung quân

24/02/2017 22:37

Kênh truyền hình Arab al-Mayadeen TV đưa tin IS đã thông báo rút khỏi thị trấn al-Bab sau 100 ngày giao tranh với lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và quân nổi dậy Syria trong chiến dịch Lá chắn Euphrates.

Sau 5 tháng chiến đấu căng thẳng, quân nổi dậy Syria đã tái chiếm gần như toàn bộ al-Bab, thành trì miền cực Tây của IS. Thị trấn al-Bab từng được xem là căn cứ của nhánh IS hoạt động bên ngoài Iraq và Syria với việc lên kế hoạch hàng loạt vụ tấn công khủng bố ở châu Âu.

Các lực lượng Iraq kéo quân vào sân bay Mosul hôm 23-2. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, với sự hậu thuẫn của máy bay Mỹ, binh sĩ Iraq đã giành quyền kiểm soát sân bay ở ngoại ô phía Tây Mosul, TP lớn thứ hai ở nước này, sau trận đánh nhanh gọn nhưng quyết liệt. Với chiến thắng này, quân chính phủ Iraq có thể củng cố lực lượng gần Mosul trước khi tung ra một trận tấn công toàn lực để tái chiếm thành phố này, xóa sổ thành lũy đô thị cuối cùng của IS ở Iraq. Ngoài ra, nhờ đó, Iraq sẽ kiểm soát được 2 sân bay lớn nằm ở phía Nam Mosul.

Mất Mosul đồng nghĩa với việc IS ở Iraq phải co cụm về khu vực biên giới ở Tây Bắc nước này nhưng vẫn có thể kết nối với thành trì cuối cùng của chúng ở Syria là Raqqa. Thua thiệt cả về quân số và hỏa lực ở Syria và Iraq song theo báo The Guardian, IS nhiều khả năng tăng cường lối đánh du kích vốn đã trở thành hoạt động chủ yếu của chúng ở cả hai nước này trong 2 năm rưỡi qua. Bằng chứng là vào ngày 24-2, IS đã thực hiện vụ đánh bom xe ở ngôi làng gần thị trấn al-Bab của Syria. Đài Al-Jazeera cho hay ít nhất 45 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương trong vụ này.

Trong bối cảnh đó và khi đã sắp hết thời hạn 30 ngày để phát triển chiến lược đánh IS mà Tổng thống Donald Trump giao hẹn, tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, hôm 23-2 vẫn không tiết lộ liệu bộ binh Mỹ có được triển khai đến Syria hay không. Tuy vậy, theo trang McClatchy, ông xác nhận Lầu Năm Góc sẽ đệ trình Tổng thống Trump “đủ loại phương án” để chống tổ chức khủng bố này.

Dự kiến Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis trình kế hoạch nêu trên cho Tổng thống Trump vào tuần tới. Tướng Dunford tiết lộ mục tiêu của kế hoạch còn là các nhóm khủng bố liên quốc gia bên ngoài Syria và Iraq. “Chúng tôi được giao nhiệm vụ đánh bại IS nhưng rõ ràng các nhóm quá khích khác cũng phải bị diệt trừ” - vị tướng Mỹ nhấn mạnh, đồng thời xác nhận Al-Qaeda cũng là một trong những đích nhắm trong chiến lược chống khủng bố lần này của Lầu Năm Góc.

Hiện có khoảng 500 binh sĩ Mỹ, chủ yếu thuộc lực lượng đặc nhiệm, đang có mặt ở Syria, làm nhiệm vụ cố vấn và huấn luyện. Chính quyền Tổng thống Trump liên tục chỉ trích kế hoạch của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama để lại, gồm vạch chiến lược huấn luyện và trang bị cho lực lượng người Kurd cũng như giúp họ tái chiếm Raqqa.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, tướng Joseph Votel, nói với báo giới hôm 22-2 rằng Mỹ có thể phải tăng quân ở Syria mặc dù ông không ủng hộ triển khai số lượng lớn.

Trong khi đó, ở Iraq đang hiện diện khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ. Trong đó, hàng trăm lính Mỹ đang sát cánh cùng lực lượng an ninh Iraq trên các mặt trận ở Mosul, theo thông tin của Đại tá John Dorrian tại cuộc họp hôm 22-2 ở Lầu Năm Góc.

