Kho vũ khí bí mật của Triều Tiên

26/10/2017 04:17

Không gây nhiều chú ý như vũ khí hạt nhân phát triển thần tốc, kho vũ khí sinh học xây dựng âm thầm của Triều Tiên được cho là thực sự đáng sợ. Không phô trương uy lực như bom nguyên tử hoặc vũ khí hóa học nhưng vũ khí sinh học vẫn có thể lấy mạng hàng trăm ngàn người, thậm chí hàng triệu người, nếu được triển khai trên diện rộng.



"Biệt đội" truyền bệnh

Theo báo cáo mới nhất do Trung tâm Belfer, thuộc Trường Kennedy - ĐH Harvard (Mỹ), công bố hôm 23-10, Bình Nhưỡng đang xây dựng một kho vũ khí sinh học nhằm gieo rắc sự sợ hãi trên bán đảo Triều Tiên trước khi nổ ra bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào.

Nhóm chuyên gia nghiên cứu thực hiện báo cáo còn nêu chi tiết 13 tác nhân sinh học - trong đó có khuẩn than, khuẩn tả và đậu mùa - là những "ứng viên" hàng đầu cho "mặt trận" này của Bình Nhưỡng. Tuyên bố gần nhất của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng những tác nhân sinh học này có thể được vũ khí hóa trong vòng 10 ngày.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một chuyến thăm Viện Sinh học - Kỹ thuật Bình Nhưỡng Ảnh: KCNA

Theo thông tin khai thác được từ những người Triều Tiên đào tẩu, chương trình phát triển vũ khí sinh học nêu trên được cho là bắt đầu từ những năm 1960 sau cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Trong đó, hàng ngàn người đã tử vong trong đợt bùng phát dịch tả, sốt ban, thương hàn, đậu mùa mà Bình Nhưỡng đổ lỗi cho các cuộc tấn công sinh học của Mỹ.

Theo Belfer, phương tiện lan truyền có thể bao gồm tên lửa, máy bay không người lái, máy bay, bình xịt. Ngoài ra, Bình Nhưỡng được cho là có thể tránh được thách thức kỹ thuật phức tạp của việc lắp vũ khí sinh học lên tên lửa bằng cách dùng những "vật chủ trung gian" chính là con người để phát tán bệnh tật. Triều Tiên sở hữu lực lượng đặc nhiệm lớn nhất thế giới, với quân số lên tới 200.000 người, sẵn sàng cho những nhiệm vụ như vậy. Chuyên gia cao cấp về chính sách quốc phòng Harry Kazianis, thuộc Trung tâm Lợi ích quốc gia Mỹ, từng nhận định chỉ cần một phần nhỏ lực lượng này đã có thể thực hiện cuộc tấn công sinh học tàn phá Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí cả Mỹ.

Triều Tiên vốn không giấu giếm tham vọng phát triển tên lửa hạt nhân có thể tấn công lục địa Mỹ. Đây là một phần chiến lược nhằm bảo vệ chính quyền khỏi sự can thiệp từ bên ngoài. Giới phân tích tin rằng Bình Nhưỡng có thể khiến hàng triệu người thiệt mạng bằng cách kết hợp vũ khí hạt nhân và vũ khí truyền thống tầm ngắn, trong trường hợp bị Mỹ tấn công phủ đầu.

Báo cáo từ các chuyên gia ĐH Harvard cho rằng Bình Nhưỡng có thể đang phát triển các vũ khí chiến tranh sinh học để sử dụng trước hoặc trong giai đoạn đầu của bất kỳ cuộc xung đột nào nhằm gây rối loạn xã hội, tạo ra sự sợ hãi trong dân thường cũng như chệch choạc đáng kể về quân sự. Theo nhóm chuyên gia, phân tích hình ảnh Viện Sinh học - Kỹ thuật Bình Nhưỡng cho thấy nơi này có thể đang sản xuất "các mẻ vũ khí sinh học kiểu quân sự".

Rất khó giám sát

Theo trang The National Interest (Mỹ), trong trường hợp Triều Tiên "trút giận" lên người hàng xóm Hàn Quốc bằng một cuộc tấn công sinh học, các chuyên gia ước tính 1 kg vũ khí gây bệnh than có thể làm chết người trên khu vực rộng 0,2-2,6 km2. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, với mật độ dân số trung bình về đêm của Seoul khoảng 20.000 người/km2, 50.000 người có thể bị lây nhiễm. Nếu thời tiết bất lợi hoặc nhiều người sống trong các tòa nhà không có hệ thống thông gió trung tâm, ước tính khoảng 2.000 người sẽ bị lây nhiễm với 1 kg tác nhân gây bệnh than.

Nhóm chuyên gia ĐH Harvard lưu ý những gì họ nắm bắt được về chương trình vũ khí sinh học Triều Tiên có thể chưa bao quát hết kho vũ khí bí mật của quốc gia biệt lập này. Báo cáo của họ dựa trên những nguồn thông tin mở và các cuộc phỏng vấn với chuyên gia, trong khi bản chất của vũ khí sinh học vốn đã kín đáo và khó nắm bắt hơn nhiều so với vũ khí hạt nhân - thường gây ồn ào bởi cần những vụ thử nghiệm lớn và có thể gây ra chấn động địa chất đáng kể.

Các chuyên gia ĐH Harvard cho rằng Bình Nhưỡng đang sử dụng vũ khí hóa học trong các cơ sở được ngụy trang là những phòng thí nghiệm nghiên cứu nông nghiệp, khiến việc giám sát từ bên ngoài thêm khó khăn. "Có vẻ như bệnh than và bệnh đậu mùa đã được phát triển hoàn thiện để sử dụng làm vũ khí sinh học. Binh sĩ Triều Tiên đã được tiêm vắc-xin chống bệnh đậu mùa. Về phía Mỹ, các quân nhân đồn trú tại Hàn Quốc cũng đã được tiêm vắc-xin chống bệnh than và đậu mùa" - các chuyên gia tiết lộ.

The National Interest nhận định vũ khí sinh học, hóa học và hạt nhân kết hợp với tên lửa tầm xa sẽ mang lại cho nhà lãnh đạo Triều Tiên những công cụ quân sự hủy diệt và có thể nhắm vào đất Mỹ. Đây là điều đáng suy ngẫm mỗi khi sự chú ý của thế giới chuyển sang bán đảo Triều Tiên.

Tên lửa gắn chất độc VX Cũng không gây chú ý như chương trình hạt nhân và tên lửa, kho vũ khí hóa học của Triều Tiên được cho là có thể gây ra hậu quả thảm khốc. Đài NBC (Mỹ) hồi cuối tháng 9 cho biết Trung tâm Nghiên cứu không phổ biến vũ khí hạt nhân ước tính Triều Tiên có 2.500 - 5.000 tấn vũ khí hóa học, bao gồm kho trữ chất độc thần kinh VX lớn. Ông Hamish de Bretton-Gordon, chuyên gia vũ khí hóa học uy tín của Anh, mô tả VX là "vũ khí hóa học độc hại nhất từng được sản xuất". Phát biểu tại hội nghị quốc tế về thiết bị quốc phòng và an ninh ở Anh mới đây, ông Bretton-Gordon nhấn mạnh: "Tôi nghĩ chúng ta biết Triều Tiên có gần 5.000 tấn VX, biết họ có tên lửa có khả năng bắn xa đến 9.656 km và mang đầu đạn 0,5 tấn. Nửa tấn VX trên tên lửa cũng có thể giết chết hàng chục ngàn người và Triều Tiên có thể làm điều đó bây giờ. Do đó, đây là mối quan tâm thực sự". Hồi tháng 4-2017, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng cảnh báo trước quốc hội về khả năng Triều Tiên có thể tấn công nước này bằng vũ khí đạn đạo kết hợp các vũ khí hóa học.

Đỗ Quyên